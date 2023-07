Las series de suspense psicológico que te mantendrán en vilo en HBO Max

HBO Max ofrece una impresionante selección de series de suspense psicológico que sin duda te mantendrán en vilo y pegado a la pantalla. Si eres amante de las tramas intrigantes y los giros inesperados, estas producciones son perfectas para ti. A continuación, te presentamos algunas de las mejores series de suspense psicológico disponibles en HBO Max.

"Sharp Objects": Basada en la novela de Gillian Flynn, esta serie sigue a la periodista Camille Preaker (interpretada por Amy Adams) mientras regresa a su ciudad natal para investigar una serie de asesinatos. A medida que se sumerge en el oscuro pasado de su familia, Camille se enfrenta a sus propios demonios y secretos reprimidos. La trama te envolverá en una atmósfera inquietante y te mantendrá en suspenso hasta el último episodio.

"Mare of Easttown": Esta miniserie protagonizada por Kate Winslet es un emocionante thriller policial que te dejará sin aliento. Mare Sheehan, una detective de un pequeño pueblo de Pennsylvania, se ve envuelta en la investigación de un asesinato mientras lucha con los traumas de su propio pasado. La serie te atrapará con sus sorprendentes revelaciones y actuaciones magistrales.

"The Undoing": Protagonizada por Nicole Kidman y Hugh Grant, esta serie sigue la vida de Grace Fraser, una terapeuta exitosa cuyo mundo se desmorona cuando su esposo es acusado de un terrible crimen. A medida que la verdad se va desentrañando, el suspenso se intensifica, manteniéndote en vilo hasta el final.

"True Detective": Esta antología presenta diferentes tramas y elenco en cada temporada, pero todas comparten una atmósfera oscura y misteriosa. Cada temporada narra una historia de detectives que investigan crímenes complejos y desgarradores. Con actuaciones impresionantes y guiones brillantes, "True Detective" te mantendrá cautivado desde el primer episodio

"Big Little Lies": Aunque no se clasifique específicamente como suspense psicológico, esta serie tiene elementos del género y es una opción emocionante. La vida aparentemente perfecta de un grupo de madres en Monterrey, California, se desmorona cuando un asesinato sacude su comunidad. Con un elenco estelar que incluye a Reese Witherspoon, Nicole Kidman y Shailene Woodley, "Big Little Lies" te mantendrá intrigado mientras se desentraña la verdad detrás del crimen.

Estas son solo algunas de las series de suspense psicológico que HBO Max tiene para ofrecer. Prepárate para sumergirte en tramas intrigantes, personajes complejos y giros sorprendentes que te mantendrán al filo de tu asiento en cada episodio. Disfruta del suspenso y las emociones mientras exploras estas cautivadoras producciones.