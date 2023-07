Si estás buscando sumergirte en el mundo del drama y buscas nuevas series para disfrutar, no puedes dejar de explorar las opciones disponibles en Apple TV+. Esta plataforma de streaming cuenta con una variedad de programas que te mantendrán al borde de tu asiento y te llevarán por emocionantes tramas llenas de tensión y profundidad. A continuación, te presentamos algunas de las mejores series de drama disponibles en Apple TV+:

"The Morning Show": Protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell, esta serie explora los entresijos del mundo del periodismo y los desafíos que enfrentan los presentadores de un popular programa matutino después de un escándalo. Con actuaciones brillantes y una trama llena de giros inesperados, "The Morning Show" es una apuesta segura para los amantes del drama.

"Defending Jacob": Basada en la novela del mismo nombre, esta serie sigue la vida de una familia cuando su hijo adolescente es acusado de asesinato. Con Chris Evans en el papel principal, "Defending Jacob" examina el impacto emocional y psicológico que este evento tiene en la familia, mientras luchan por descubrir la verdad detrás del crimen.

"For All Mankind": En esta serie de ciencia ficción y drama, se plantea una premisa alternativa en la que la carrera espacial nunca terminó y la Unión Soviética fue la primera en llegar a la Luna. A través de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, "For All Mankind" explora temas de ambición, política y las consecuencias personales de perseguir los sueños.

"Servant": Creada por M. Night Shyamalan, esta serie de suspenso y drama sigue a una pareja que contrata a una niñera para cuidar a su "hijo" recién nacido, quien en realidad es un muñeco de porcelana. Con una trama intrincada y misteriosa, "Servant" te mantendrá en vilo mientras descubres los secretos ocultos detrás de esta peculiar situación.

Estas son solo algunas de las destacadas series de drama que puedes encontrar en Apple TV+. Con historias cautivadoras, actuaciones brillantes y una calidad de producción impecable, estas series te transportarán a emocionantes mundos llenos de intriga y suspenso. No dudes en explorar la plataforma y descubrir más joyas del género que te mantendrán enganchado de principio a fin.