Ben Mendelsohn confesó que se sintió intimidado por actuar con Emilia Clarke

¡Ya está aquí Secret Invasion, una nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel! Esta emocionante producción promete sumergirnos en una trepidante aventura llena de espionaje y referencias a series icónicas como The X-Files, The Americans y lo mejor de The Falcon and the Winter Soldier.

La trama nos sitúa en la Tierra actual, donde una serie de ataques revelan lo peor: una facción de skrulls extremistas se ha infiltrado en el planeta gracias a su habilidad para cambiar de forma a voluntad. Ante esta amenaza, Talos y Nick Fury deberán unir fuerzas para ponerle fin.

El elenco de Secret Invasion cuenta con dos actores que ya demostraron tener una química excepcional en Capitana Marvel: Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn, quienes dan vida a Nick Fury y Talos, respectivamente. Pero eso no es todo.

Una de las nuevas incorporaciones al universo Marvel es Emilia Clarke, conocida por su memorable papel en Game of Thrones como Khaleesi. En Secret Invasion, interpreta a G'iah, una skrull que se encuentra en la Tierra. Sin embargo, esta adición no fue fácil de asimilar para Ben Mendelsohn.

En una entrevista con The Direct, Mendelsohn confesó sentirse "muy intimidado" al trabajar junto a Emilia Clarke. "No lo entiendes. He visto Game of Thrones cuatro veces, de principio a fin. Estaba nervioso", aseguró el talentoso actor australiano, quien da vida a Talos en la serie.

Con Secret Invasion, Marvel nos sumerge en una nueva y emocionante trama llena de suspenso y sorpresas. Prepárate para disfrutar de una aventura épica llena de giros inesperados y personajes memorables. ¡No te pierdas esta increíble serie del Universo Cinematográfico de Marvel!