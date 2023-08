Las plataformas de streaming más populares y sus exclusivas

En la actualidad, existen varias plataformas de streaming populares que ofrecen una amplia selección de contenido exclusivo. Aquí tienes algunas de las plataformas más destacadas y algunas de sus exclusivas:

Netflix:

Considerada una de las plataformas de streaming más populares, Netflix cuenta con una amplia variedad de contenido original. Algunas de sus exclusivas más destacadas incluyen series como "Stranger Things", "The Crown", "Ozark" y "Black Mirror", así como películas como "Roma", "Bird Box" y "El irlandés".

Amazon Prime Video:

La plataforma de streaming de Amazon también ofrece contenido exclusivo para sus suscriptores de Amazon Prime. Algunas de sus exclusivas notables son la serie de superhéroes "The Boys", la comedia "The Marvelous Mrs. Maisel", la distopía "The Man in the High Castle" y la serie de fantasía "Good Omens".

Disney+:

Esta plataforma de streaming se centra en contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Sus exclusivas más destacadas incluyen series como "The Mandalorian", "WandaVision" y "Loki", así como películas como "Soul" y "Raya and the Last Dragon".

HBO Max:

Esta plataforma de streaming ofrece una amplia gama de contenido exclusivo de HBO, así como contenido de otras marcas de WarnerMedia. Entre sus exclusivas se encuentran series como "Game of Thrones", "Succession", "Westworld" y "Euphoria", además de películas como "Joker" y "Wonder Woman 1984".

Apple TV+:

La plataforma de streaming de Apple se centra en contenido original producido por Apple. Algunas de sus exclusivas notables incluyen series como "The Morning Show", "Ted Lasso" y "For All Mankind".

Estas son solo algunas de las plataformas de streaming más populares y algunas de sus exclusivas más destacadas. Cada plataforma ofrece una selección única de contenido exclusivo que atrae a diferentes audiencias, brindando opciones variadas para los amantes del entretenimiento.