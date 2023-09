Cinco series que no puedes perderte en Apple TV+

Apple TV+ se ha consolidado como una plataforma de streaming que ofrece una selección diversa y de alta calidad de series originales. Desde dramas emocionantes hasta comedias ingeniosas, la plataforma ofrece una gama de opciones que no te querrás perder. Aquí te presentamos cinco series que destacan en Apple TV+ y que definitivamente deberías tener en tu lista de reproducción.

Ted Lasso: Una comedia refrescante y optimista

"Ted Lasso" se ha ganado el corazón de los espectadores con su enfoque positivo y su humor contagioso. La serie sigue a Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano que se muda a Inglaterra para dirigir un equipo de fútbol soccer. Aunque carece de experiencia en el deporte, su actitud optimista y su dedicación hacen que los jugadores y los espectadores se enamoren de él. Una historia sobre superar desafíos con una sonrisa en el rostro.

The Morning Show: Un vistazo al mundo del periodismo

Si buscas un drama intrigante, "The Morning Show" ofrece una mirada detrás de cámaras en el mundo de los programas matutinos de televisión. Con un elenco estelar encabezado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, la serie explora temas como el poder, la lealtad y la ética en los medios de comunicación. Con giros sorprendentes y actuaciones poderosas, "The Morning Show" te mantendrá pegado a la pantalla.

Servant: Un thriller psicológico inquietante

Para los amantes del suspense y lo inquietante, "Servant" ofrece una experiencia única. La serie sigue a una pareja que contrata a una niñera para cuidar a su bebé recién nacido. Sin embargo, las cosas toman un giro oscuro cuando descubren que la niñera trata al bebé como si estuviera vivo, aunque el bebé en realidad es un muñeco. Con una trama retorcida y atmósfera tensa, "Servant" es perfecta para los amantes del thriller psicológico.

For all Mankind: una reimaginación de la historia espacial

"For All Mankind" ofrece una premisa fascinante: ¿qué hubiera pasado si la carrera espacial nunca hubiera terminado? La serie reimagina la historia espacial y explora cómo hubieran sido los eventos si la Unión Soviética hubiera llegado primero a la Luna. Con una narrativa única y una atención al detalle impresionante, "For All Mankind" te llevará a un viaje alternativo a la exploración del espacio.

Defending Jacob: Un drama legal impactante

"Defending Jacob" te sumerge en un drama legal que explora temas de familia, lealtad y justicia. La serie sigue a un asistente de fiscal que se encuentra en una posición difícil cuando su hijo adolescente es acusado de asesinato. A medida que la trama se desarrolla, los secretos y las decisiones difíciles se entrelazan en un emocionante thriller legal que te mantendrá en vilo.

Apple TV+ ofrece una variedad de opciones de entretenimiento de calidad, y estas cinco series son solo una muestra de lo que la plataforma tiene para ofrecer. Desde comedias refrescantes hasta dramas intensos, estas series te llevarán en un viaje emocionante a través de diferentes géneros y narrativas. ¡Prepárate para una experiencia televisiva de primera clase con Apple TV+!