Cuatro películas imperdibles en Apple TV+

Aunque Apple TV + podría no haber alcanzado la misma notoriedad que sus competidores como Netflix o HBO Max, no podemos pasar por alto las gemas cinematográficas que alberga. A pesar de su catálogo más selecto, compuesto exclusivamente por contenido original de Apple, esta plataforma ha ido creciendo en los últimos años, ofreciendo películas y series de calidad que no te querrás perder. Además, no podemos dejar de mencionar series como See, Truth Be Told o Dickinson, que son auténticas joyas disponibles solo en Apple TV +.

Macbeth

Esta película, basada en la obra de Shakespeare, cuenta con la actuación estelar de Denzel Washington, quien recibió una merecida nominación al Óscar por su interpretación. Esta adaptación de la clásica historia de amor y venganza tiene un enfoque original y se presenta en blanco y negro, lo que le confiere un toque estético único.

Palmer

Palmer narra la historia de un exjugador de fútbol que regresa a su hogar para comenzar de nuevo. Su vida toma un giro inesperado cuando forja una amistad con un niño abandonado. Sin embargo, su oscuro pasado lo persigue y complicará su nueva vida.

Cherry

Cherry sigue la vida de Nico Walker, un veterano de la guerra de Iraq que sufre de trastorno de estrés postraumático. Este trastorno lo lleva a caer en dos adicciones: el opio y el robo de bancos.

En las rocas

Esta tragi-comedia estadounidense, dirigida y escrita por Sofia Coppola, lleva por título original "On the Rocks". La película cuenta con las actuaciones destacadas de Bill Murray (Cazafantasmas) y Rashida Jones (Black Mirror). La historia sigue a una joven madre que se reconecta con su padre y juntos embarcan en una entrañable aventura en la vibrante ciudad de Nueva York.