Las populares películas de Navidad de Hallmark están de regreso; este el listado del 2023

Hallmark y sus populares películas de Navidad llegan a las plataformas digitales. Para este 2023, el canal llega con una asombrosa cantidad de 42 películas navideñas que se transmitirán en Hallmark Channel, Hallmark Movies & Mysteries y el transmisor Hallmark Now, algunas de estas, también son transmitidas a través de Netflix.

Aquí tienes la guía completa de las películas de Navidad de Hallmark para 2023:

"Checkin it Twice"

Descripción: Un jugador de hockey itinerante (Kevin McGarry) se enamora de una agente inmobiliaria (Kim Matula) que está en crisis profesional cuando es transferido a su ciudad natal y se muda a la cabaña en el patio trasero de la familia amante del hockey de ella.

"Where Are You, Christmas?"

Descripción: Addy (Lyndsy Fonseca) desea un año sin Navidad y despierta en un mundo en blanco y negro. Debe trabajar junto al mecánico del pueblo (Michael Rady) para restaurar la Navidad.

Fecha de emisión: 21 de octubre a las 8 p. m. en el Hallmark Channel.

"Under the Christmas Sky"

Descripción: Kat (Jessica Parker Kennedy) es una respetada astrofísica programada para su primer viaje al espacio el próximo año, pero un accidente la deja en tierra. Mientras está de permiso, se voluntaria en el planetario local y trabaja en una exhibición que se inaugurará justo antes de Navidad junto a David (Ryan Paevey), un hombre que sigue las reglas al pie de la letra. ¿Las estrellas se alinearán para unir a estos dos en las vacaciones?

Fecha de emisión: 22 de octubre a las 8 p. m. en el Hallmark Channel.

"Ms. Christmas Comes to Town"

Descripción: Una presentadora de un canal de compras conocida como Ms. Christmas (Barbara Niven) recibe un diagnóstico terminal, lo que la inspira a realizar una excursión por varias ciudades para difundir la alegría navideña antes de su última transmisión.

Fecha de emisión: 26 de octubre a las 8 p. m. en el Hallmark Movies & Mysteries.

"Christmas By Design"

Descripción: Una diseñadora de moda (Rebecca Dalton) es aceptada en un desafío navideño para crear una nueva colección temática navideña y encuentra inspiración para su próxima línea, así como decide rediseñar su enfoque sobre lo más importante en la vida.

Fecha de emisión: 27 de octubre a las 8 p. m. en el Hallmark Channel.





"Mystic Christmas"

Descripción: Juniper (Jessy Schram) viaja a Mystic, Connecticut, durante las vacaciones para trabajar en el centro de rehabilitación y acuario. Allí se reconecta con Sawyer (Chandler Massey), el propietario de la pizzería.

Fecha de emisión: 28 de octubre a las 8 p. m. en el Hallmark Channel.

"Joyeux Noel"

Descripción: Cuando una pintura romántica de un mercado navideño captura la imaginación de la correctora de copias Lea (Jaicy Elliot), es enviada a Francia con el reportero pragmático Mark (Brant Daugherty) para descubrir el misterio detrás del artista.

Fecha de emisión: 29 de octubre a las 8 p. m. en el Hallmark Channel.





"My Christmas Guide"

Descripción: Después de perder la vista, un profesor universitario (Ben Mehl) adopta a un perro guía de ciegos de un entrenador de perros guía (Amber Marshall). A medida que pasan tiempo juntos, su confianza regresa y su corazón comienza a abrirse.

Fecha de emisión: 2 de noviembre a las 8 p. m. en el Hallmark Movies & Mysteries.

"Flipping for Christmas"

Descripción: Es casi Navidad cuando la ocupada agente inmobiliaria Abigail (Ashley Newbrough) acepta ayudar a su hermana con la "simple remodelación" de una casa que acaba de heredar. Desafortunadamente, el otro beneficiario, Bo (Marcus Rosner), tiene otros planes en mente.

Fecha de emisión: 3 de noviembre a las 8 p. m. en el Hallmark Channel.





"Never Been Chris'd"

Descripción: En casa por las fiestas, las mejores amigas Naomi (Janel Parrish) y Liz (Pascal Lamothe-Kipnes) se reconectan con Chris Silver (Tyler Hynes), su amor platónico de la escuela secundaria. Se forma un triángulo amoroso complejo, lo que las obliga a reflexionar sobre sus vidas y descubrir el valor de la amistad.

Fecha de emisión: 4 de noviembre a las 8 p. m. en el Hallmark Channel.

"The Santa Summit"

Descripción: Tres mejores amigos salen a disfrutar de una noche en la ciudad para participar en la Cumbre Anual de Santa, un evento en el que los participantes visten trajes de Santa y visitan lugares locales para comer, beber y ser felices de manera festiva.

Fecha de emisión: 5 de noviembre a las 8 p. m. en el Hallmark Channel.

"Mystery on Mistletoe Lane"

Descripción: Heidi Wicks (Erica Cerra) y sus hijos, recién llegados al pueblo, descubren un misterio navideño en su histórica casa. El trabajador local y historiador David (Victor Webster) los ayuda en el camino, descubriendo su propia sorprendente conexión.

Fecha de emisión: 9 de noviembre a las 8 p. m. en el Hallmark Movies & Mysteries.





"Everything Christmas"

Descripción: El amor de Lori Jo (Cindy Busby) por la Navidad la lleva a hacer un viaje por carretera a Yuletide Springs con su compañera de cuarto Tori (Katheroine Barrell), donde la Navidad se celebra todo el año, para participar en una tradición del pueblo para honrar a su difunta abuela. En el camino, las amigas conocen a Carl (Corey Sevier) y Jason (Matt Wells), y el grupo hace paradas durante su viaje para disfrutar de más atracciones navideñas en pueblos pequeños. Pero cuando una serie de eventos afecta sus planes, un poco de magia navideña puede poner este viaje de nuevo en el camino correcto.

Fecha de emisión: 10 de noviembre a las 8 p. m. en el Hallmark Channel.

"Christmas Island"

Descripción: Cuando una tormenta de nieve desvía el primer vuelo privado de Kate (Rachel Skarsten) rumbo a Suiza a Christmas Island, debe colaborar con un controlador de tráfico aéreo (Andrew Walker) para asegurar su trabajo soñado como piloto de la familia.

Fecha de emisión: 11 de noviembre a las 8 p. m. en el Hallmark Channel.

"A Heidelberg Holiday"

Descripción: Heidi Heidelberg (Ginna Claire Mason) recibe la oportunidad de vender sus hermosos ornamentos de vidrio hechos a mano en el prestigioso Mercado de Navidad de Heidelberg, Alemania. Mientras está allí, conoce a Lukas (Frédéric Brossier), un artesano local que la ayuda a reconectar con su herencia perdida.

Fecha de emisión: 12 de noviembre a las 8 p. m. en el Hallmark Channel.

"A World Record Christmas"

Descripción: Charlie (Aias Dalman) es un niño autista decidido a establecer un Récord Guinness Mundial apilando 1400 bloques de Jenga. Su madre Marissa (Nikki DeLoach) y su padrastro Eric (Lucas Bryant) lo animan a perseguir su sueño y todos celebran cuando recibe la buena noticia de que tendrá la oportunidad en Nochebuena. En espíritu navideño, organizan una recaudación de fondos que les da a los habitantes del pueblo la oportunidad de donar y decorar un bloque de Jenga, con las ganancias destinadas a beneficiar a los niños con autismo. El viaje de Charlie para establecer el récord mundial de Jenga les da a todos la oportunidad de aprender más sobre sí mismos y sobre lo que realmente significa la familia.

Fecha de emisión: 16 de noviembre a las 8 p. m. en el Hallmark Movies & Mysteries.





"Navigating Christmas"

Descripción: Melanie (Chelsea Hobbs), recién divorciada, y su hijo Jason visitan una isla remota en Navidad, solo para encontrarse a cargo de un faro de trabajo real donde ella conecta con el dueño, un hombre brusco pero lindo (Stephen Huszar).

Fecha de emisión: 17 de noviembre a las 8 p. m. en el Hallmark Channel.

"A Merry Scottish Christmas"

Descripción: "Cuando los hermanos separados, Lindsay (Lacey Chabert) y Brad (Scott Wolf) Morgan viajan a Escocia en Navidad para reunirse con su madre Jo, se revela un gran secreto familiar."

Dónde verlo: 18 de noviembre, 8 p.m., Canal Hallmark

"Holiday Hotline"

Descripción: "Después de dejar Londres, Abby (Emily Tennant) conecta con un llamante anónimo mientras trabaja en una línea de ayuda de cocina. El llamante es el padre soltero 'John' (Niall Matter) del que Abby se ha enamorado sin saberlo en la vida real."

Dónde verlo: 19 de noviembre, 8 p.m., Canal Hallmark

"A Season for Family"

Descripción: "El hijo adoptivo de Maddy (Stacey Farber), Wesley (Benjamin Jacobson), tiene un único deseo de Navidad: conocer a su hermano Cody (Azriel Dalman), quien fue adoptado por otra familia. El padre de Cody, Paul (Brendan Penny), es un viudo que no está listo para tener esta conversación con su hijo, por lo que rechaza el encuentro. Sin embargo, las circunstancias hacen que los dos hermanos se encuentren sin saberlo y se hacen amigos rápidamente, mientras surge una chispa entre Maddy y Paul."

Dónde verlo: 22 de noviembre, 8 p.m., Hallmark Movies & Mysteries

"Catch Me If You Claus"

Descripción: "Avery Quinn (Italia Ricci) es una aspirante a presentadora de noticias que finalmente tiene su gran oportunidad en la transmisión de noticias de la mañana de Navidad de su estación. Pero eso se pone en peligro cuando captura a un intruso en su casa que viste un traje rojo y afirma ser Chris (Luke Macfarlane), el hijo de Santa, que está en su primera misión. Comienza una noche de aventura mientras son perseguidos por la policía y algunos personajes sospechosos. En el camino, conectan al vivir bajo la sombra de sus padres y se inspiran mutuamente a perseguir sus sueños."

Dónde verlo: 23 de noviembre, 8 p.m., Canal Hallmark

"Letters to Santa"

Descripción: "Cuando los hermanos pequeños reciben una pluma mágica de Santa que parece estar concediendo deseos, piden un regalo de Navidad que desean más que nada: que sus padres separados (Katie Leclerc, Rafael de la Fuente) se reconcilien."

Dónde verlo: 24 de noviembre, 8 p.m., Canal Hallmark

"Holiday Road"

Descripción: "Cuando el mal tiempo los deja varados a todos en el aeropuerto durante las vacaciones, un empresario tecnológico (Warren Christie), una escritora de viajes (Sara Canning), una madre devota (Enid-Raye Adams) y su hijo (Kiefer O'Reilly), un adulto mayor terco (Trevor Lerner), una mujer enigmática con un toque de misterio (Brittany Willacy), una pareja que viaja desde Hong Kong (Sharon Crandall, Ryan Mah) y una influencer de redes sociales (Princess Davis) aceptan alquilar una camioneta compartida para emprender un viaje por carretera a Denver. Cuando su viaje inesperado los lleva a territorio desconocido, navegan juntos una serie de desventuras y forman un vínculo más profundo que podría cambiar las trayectorias de sus vidas."

Dónde verlo: 24 de noviembre, 8 p.m., Canal Hallmark

"Christmas in Notting Hill"

Descripción: "El famoso futbolista, Graham Savoy (William Moseley), siempre ha estado demasiado ocupado para el amor, pero cuando regresa a Notting Hill para Navidad, cambia de opinión después de conocer a Georgia (Sarah Ramos), una estadounidense que está de visita y que es la única persona que no sabe quién es él."

Dónde verlo: 25 de noviembre, 6 p.m., Canal Hallmark

"Haul Out the Holly: Lit Up"

Descripción: "A medida que se acercan las fiestas, Emily (Lacey Chabert) y Jared (Wes Brown) esperan con ansias celebrar las festividades juntos nuevamente, esta vez como pareja. Emily, que ahora abraza el espíritu festivo único de Evergreen Lane, está lista para trabajar con Jared, Ned (Stephen Tobolowsky), Mary Louise (Ellen Travolta) y Pamela (Melissa Peterman) para hacer de las celebraciones de Navidad de este año las mejores hasta ahora, incluso si ser la novia del presidente de la HOA no evita esas temidas citaciones de decoración. Cuando una casa en el vecindario sale a la venta, causa revuelo entre los residentes. Cuando los futuros vecinos resultan ser de la realeza navideña (Morris, Aspen), parece que la competencia de este año está a punto de intensificarse. Mientras el comité de bienvenida se prepara para recibir a los nuevos llegados, solo una cosa es segura: ¡esta Navidad, Evergreen Lane va a brillar!"

Dónde verlo: 25 de noviembre, 8 p.m., Canal Hallmark





"Our Christmas Mural"

Descripción: "Olivia (Alex Paxton-Beesley) es una madre soltera que regresa a casa para Navidad. Su madre la inscribe secretamente en un concurso de murales; ella gana pero se asocia con el maestro Will (Dan Jeannotte) para crear una obra maestra navideña."

Dónde verlo: 26 de noviembre, 6 p.m., Canal Hallmark

"A Biltmore Christmas"

Descripción: "Lucy Hardgrove (Bethany Joy Lenz) es una guionista que consigue el trabajo de su vida cuando es contratada para escribir el guión de un remake de la querida película navideña clásica 'His Merry Wife!', que se filmó en 1947 en la hermosa y histórica Casa Biltmore. Cuando el jefe del estudio no está satisfecho con el final que escribió Lucy porque difiere del final optimista del original, envía a Lucy a la finca Biltmore para investigar e inspirarse. Mientras está allí, descubre sin saberlo la capacidad de viajar al set de 1947 de 'His Merry Wife!' con la ayuda de un reloj de arena. Mientras está en el set, ella y Jack Huston (Kristoffer Polaha), una de las estrellas de la película, pasan tiempo juntos y se acercan. Pero su repentina aparición ha desencadenado una serie de eventos que ponen en peligro la producción. Antes de poder regresar al presente, Lucy debe enmendar las cosas o amenazar con alterar el futuro para siempre."

Dónde verlo: 26 de noviembre, 8 p.m., Canal Hallmark

"Three Wise Men and a Baby"

Descripción: "Tres hermanos (Paul Campbell, Tyler Hynes, Andrew Walker) se llevan la sorpresa de sus vidas cuando se ven obligados a trabajar juntos para cuidar de un bebé durante las vacaciones. A medida que se hacen lentamente con la situación, se encuentran en viajes inesperados de autodescubrimiento y comienzan a reconstruir sus relaciones como hermanos, así como las relaciones románticas y profesionales dañadas en sus vidas respectivas... todo mientras redescubren su amor por la Navidad."

Dónde verlo: 27 de noviembre en Hallmark Movies Now





"Time for Her to Come Home for Christmas"

Descripción: "Enfrentando su primera Navidad sin su madre y tratando de evitar la soledad, Carly (Shenae Grimes-Beech) se dirige a un pueblo pintoresco para liderar el coro de la iglesia en Navidad. Una vez allí, Carly conoce a Matthew (Chris Carmack), un hombre que regresa a la ciudad después de servir en el ejército. A medida que conoce a Matthew, al coro y a los habitantes del pueblo, se encuentra con pistas que sugieren que tal vez ha sido llevada aquí por una razón que cambiará su vida. A medida que se devela el misterio, una cosa queda clara: este viaje le enseñará a Carly sobre el verdadero amor, aprender a confiar y que el perdón es necesario para finalmente sanar."

Dónde verlo: 30 de noviembre, 8 p.m., Hallmark Movies & Mysteries





"My Norwegian Holiday"

Descripción: "JJ (Rhiannon Fish), que está de luto por la pérdida de su abuela y busca inspiración para su disertación, se encuentra con un destino navideño inesperado. Al conocer a Henrik (David Elsendoorn), un noruego de Bergen, su conexión se profundiza cuando él descubre que ella tiene una figura de troll de su ciudad natal. Para explorar la historia del troll y los lazos de su abuela, JJ acepta unirse a Henrik en un viaje a Noruega. En Bergen, se sumergen en las tradiciones navideñas de la familia de Henrik, con la boda de su hermana el día antes de Nochebuena. JJ se embarca en una aventura navideña, descubre el origen del troll y encuentra su propio camino hacia la sanación, el amor y la familia."

Dónde verlo: 1 de diciembre, 8 p.m., Canal Hallmark

"A Not So Royal Christmas"

Descripción: "La periodista del tabloide Charlotte (Brooke D'Orsay) intenta conseguir una entrevista con un conde recluso. En respuesta, la familia real hace que un jardinero (Will Kemp) se haga pasar por el conde, ya que el verdadero huyó hace años."

Dónde verlo: 2 de diciembre, 8 p.m., Canal Hallmark





"Christmas With a Kiss"

Descripción: "Una mujer (Mishael Morgan) regresa a casa para ayudar con el Carnaval de Navidad de su familia y el romance se enciende.





"Rescuing Christmas"

Descripción: "En un mundo donde Santa (Mychael Rambo) es real y quiere fomentar el espíritu navideño, dos elfos de Santa, Chuck (Patrick Thomas O'Brien) y Debbie (Bailey Stender), idean un plan para conceder a un humano en la Tierra tres deseos para comenzar las vacaciones. Desafortunadamente, ese humano es Erin (Rachel Leigh Cook), que ha perdido todo afecto por la temporada. Incluso una cita a ciegas organizada por su hermana, con el afable y encantador Sam (Sam Page), no cambiará su opinión sobre la Navidad. Pero cuando comete el error de desear que la Navidad 'simplemente desaparezca', Erin despierta en un mundo donde la festividad nunca existió. Horrorizada, se da cuenta de que ha quitado la alegría a todos, así que recluta a Sam para ayudarla a reinventar las festividades desde cero. En el proceso, Erin aprende cuánto ha significado esta festividad y sus tradiciones para todos a su alrededor, y cuánto ha llegado a significar Sam para ella."

Dónde verlo: 7 de diciembre, Hallmark Movies Now

"To All a Good Night"

Descripción: "Una fotógrafa de un pequeño pueblo (Kimberley Sustad) salva la vida de un hombre misterioso (Mark Ghanimé), que podría estar en la ciudad para comprar el parque de su familia, que también es el lugar de la celebración anual de Navidad."

Dónde verlo: 7 de diciembre, 8 p.m., Hallmark Movies & Mysteries

"Magia en el Muérdago"

Descripción: "Harrington (Paul Campbell) es el autor de una popular serie de libros, pero el éxito comercial lo ha convertido en un ermitaño amargado. Cuando regresa a su ciudad natal para un festival navideño anual que celebra sus libros, lo acompaña April (Lyndie Greenwood), una publicista de la importante editorial con la que trabaja. April está allí para controlar daños después de que los recientes comentarios de Harrington en las redes sociales hayan molestado a algunas personas. Pero a medida que lo conoce mejor, surge la esperanza de que April pueda abrir el corazón guardado de Harrington y ayudarlo a redescubrir el espíritu de las fiestas."

Dónde verlo: 8 de diciembre, 8 p.m., Hallmark Channel

"Magic in Mistletoe"

Descripción: "Una joven pareja que se prepara para dar la bienvenida a su primer hijo (John Brotherton, Erin Cahill); un nido vacío (Catherine Bell) y su prometido (James Denton) listos para comenzar un nuevo capítulo; y una pareja (Jonathan Bennett, Vincent Rodgriquez III) que inesperadamente tiene la oportunidad de ampliar su familia en Nochebuena celebran la Navidad mientras navegan por estos puntos de inflexión en sus vidas."

Dónde verlo: 9 de diciembre, 8 p.m., Hallmark Channel

"Round and Round"

Descripción: "Rachel (Vic Michaelis) está atrapada en un bucle temporal, reviviendo la noche de la fiesta de Hanukkah de sus padres. ¿Puede Zach (Bryan Greenberg), el 'buen chico' que la abuela está tratando de emparejar, ayudarla a llegar al mañana?"

Dónde verlo: 10 de diciembre, 8 p.m., Hallmark Channel

"An Ice Palace Romance"

Descripción: "Una periodista (Celeste Desjardins) enfrenta viejos temores cuando regresa a la pista de hielo de su ciudad natal para cubrir una historia. Con la ayuda del dueño (Marcus Rosner) y su joven hija, comienza a reevaluar el propósito de su vida."

Dónde verlo: 14 de diciembre, Hallmark Movies Now

"Heaven Down Here"

Descripción: "Inspirada en la canción del mismo nombre de Mickey Guyton, esta película cuenta la historia de cuatro personas diferentes que quedan atrapadas en un restaurante local en Nochebuena cuando una tormenta de nieve golpea la ciudad. Imami (Krystal Joy Brown) es una madre viuda de dos hijos que tiene problemas para llegar a fin de mes y acepta a regañadientes trabajar en el turno de Nochebuena, donde choca con su jefe Dan (Richard Harmon), que no encarna exactamente el espíritu navideño. Felix (Juan Riedinger) es un pastor local que trata desesperadamente de conseguir comida para sus feligreses mientras su fe se ve desafiada por la alienación de su hijo. Clara (Tina Lifford) es una enfermera de hospicio con un paciente obstinado (Phylicia Rashad) y cuya hija se muda, lo que la hace cuestionar su lugar en este mundo. A lo largo de la noche, estos cuatro discuten, se conectan y sin saberlo proporcionan la respuesta a sus respectivas plegarias."

Dónde verlo: 14 de diciembre, 8 p.m., Hallmark Movies & Mysteries