Joven de 15 años bate el récord del pelo más largo del mundo

Sidakdeep Singh Chahal, un joven de 15 años, ha alcanzado un logro extraordinario al obtener el récord mundial Guinness por tener el cabello más largo registrado en un adolescente varón, con una longitud impresionante de 4 pies y 9.5 pulgadas.

El orgulloso poseedor del récord reveló que dedica una hora de su tiempo dos veces por semana a lavar, secar y cepillar su exuberante melena. Sin embargo, agradece especialmente la ayuda de su madre, ya que, de lo contrario, esta tarea llevaría todo un día.

Lo que hace que la historia de Chahal sea aún más fascinante es que nunca ha cortado su cabello, ni siquiera una pequeña poda. Esto se debe a razones religiosas, ya que como sij, considera que su cabello es un regalo divino.

A pesar de que sus familiares y amigos comparten las mismas creencias religiosas, ninguno de ellos tiene una melena tan larga como la suya, y quedaron totalmente "impactados" cuando la mostró.

Cuando anunció que había obtenido el título del récord mundial Guinness, inicialmente no le creyeron. Chahal tuvo que presentar pruebas para convencerlos de la veracidad de su logro. Habitualmente, recoge su cabello en un moño y lo cubre con un dastar, una prenda tradicional para la cabeza.

En un video de Guavo Media, Chahal compartió su asombro por convertirse en un poseedor de récords mundiales. "Nunca había planeado convertirme en un poseedor de récords mundiales, pero ahora que lo soy, se siente irreal", expresó.

Cuando era más joven, Chahal solía ser objeto de burlas debido a su cabello y su mantenimiento meticuloso. En aquel entonces, pensaba que eventualmente lo cortaría cuando fuera mayor. Sin embargo, con el tiempo, ha desarrollado un inmenso orgullo por su distintiva melena.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/09/cabello.png

Chahal también enfatiza que su personalidad no se reduce únicamente a su cabello récord. En su tiempo libre, disfruta haciendo ejercicio, jugando videojuegos y leyendo. En sus propias palabras, "aunque no lo creas, mi personalidad no gira en torno a mi cabello".

Cabe destacar que el récord mundial por el cabello más largo en una adolescente mujer pertenece a Nilanshi Patel, de India, cuya impresionante melena mide 6 pies y 6.7 pulgadas. Patel ha establecido este récord en tres ocasiones: en 2018, 2019 y más recientemente en 2020. Luego de este último logro, Patel optó por un cambio radical y cortó su cabello al estilo bob, donándolo a un museo.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/09/recordguiness.png https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/09/untitledfff.png https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/09/untitled11.png