La exitosa saga de terror que conquista Paramount +

Paramount+ se está consolidando como una plataforma de streaming en constante crecimiento, con títulos destacados en su catálogo, como "Top Gun: Maverick," "The Whale," y "The Equalizer 2". Sin embargo, hay otra sorpresa que ha estado tomando al servicio por asalto: la famosa saga de terror, "Jeepers Creepers". Nada menos que tres de sus entregas han logrado entrar en el Top 10 de la plataforma, un logro impresionante.

Hablemos un poco de esta icónica franquicia. "Jeepers Creepers" es una serie de películas que se originó con la visión creativa de Víctor Salva. Salva escribió y dirigió la primera película, una historia de horror que atrajo la atención de la legendaria figura de Hollywood, Francis Ford Coppola, quien participó en su producción. Desde entonces, tres episodios adicionales se han sumado a este relato aterrador sobre "The Creeper."

El villano central de esta saga es The Creeper, un demonio con miles de años de existencia que se despierta cada 23 años y durante 23 días se alimenta de partes humanas para extender su vida, regenerarse y, finalmente, hibernar durante otros 23 años. Selecciona a sus víctimas a través del olor del miedo y no se detiene hasta atraparlas. La creación de "The Creeper" por Víctor Salva ha sido una muestra de imaginación espeluznante.

Lo asombroso es que, en Paramount+, tres películas de la franquicia "Jeepers Creepers" han conquistado el Top 10 de la plataforma, según datos de la web especializada Flix Patrol. En el tercer lugar se encuentra "Jeepers Creepers Reborn," seguida por "Jeepers Creepers III" en la cuarta posición, y finalmente, la película original, "Jeepers Creepers," en la séptima posición. Este fenómeno es un logro impresionante y demuestra el continuo atractivo de esta saga de terror en la era del streaming.

Jeepers Creepers:

Dirigida por Víctor Salva es protagonizada por Gina Philips y Justin Long

"Un hermano y una hermana en edad universitaria obtienen más de lo que esperaban en su viaje a casa después de las vacaciones de primavera. Cuando los hermanos en disputa ven a un camionero espeluznante arrojando bolsas para cadáveres a una alcantarilla cerca de una iglesia abandonada, investigan. ¡Mal movimiento! Al abrir una Caja de Pandora de maldad indescriptible, la pareja debe huir para salvar sus vidas, con una forma monstruosa persiguiéndolos", dice la sinopsis.

Jeepers Creepers III

Dirigida por Víctor Salva con Gina Philips, Meg Foster y Jonathan Breck en el reparto.

"Tiene lugar el último día del frenesí alimentario de veintitrés días del Creeper, mientras el escéptico sargento Tubbs se une a un grupo de trabajo empeñado en destruir al Creeper para siempre. El Creeper contraataca de manera sangrienta mientras sus enemigos están cada vez más cerca de descubrir el secreto de sus oscuros orígenes", dice la sinopsis.

Jeepers Creepers: Reborn

Dirigida por Timo Vorensuola la protagonizan Sydney Craven, Imran Adams y Jarreau Benjamin.

"Obligada a viajar con su novio a un festival de terror, Laine comienza a experimentar visiones inquietantes asociadas con la leyenda urbana de The Creeper. A medida que llega el festival y el entretenimiento empapado de sangre se vuelve frenético, ella se convierte en el centro de escena mientras se invoca algo sobrenatural", dice la sinopsis.