Britney Spears recordó el pánico que le dieron los MTV VMA 2001

La Princesa del Pop ha compartido una anécdota memorable de su carrera relacionada con una actuación icónica en los MTV Video Music Awards de 2001. En ese momento, Britney Spears se subió al escenario con una serpiente gigante como parte de su interpretación de "I'm a Slave 4 U."

Britney Spears es conocida por ofrecer actuaciones impactantes en los MTV VMA, y una de las más destacadas fue en 2001, cuando compartió el escenario con Madonna y Christina Aguilera en un momento de beso que sorprendió al mundo. Sin embargo, en su libro autobiográfico, Britney se adentra en otros aspectos de su vida, revelando detalles personales, algunos conmovedores, como su aborto con Justin Timberlake, y otros sorprendentes, como su aventura de dos semanas con Colin Farrell. Su libro, titulado "The Woman in Me," seguramente atraerá a una audiencia ávida por conocer más sobre la vida de la cantante.

En el contexto de su autobiografía, Britney Spears ha recordado su actuación en los MTV VMA de 2001, donde interpretó "I'm a Slave 4 U" con una serpiente amarilla gigante. La cantante de "Toxic" menciona que ensayó con la serpiente en Manhattan, Nueva York, antes del evento y que le preocupaba su tamaño. No es lo mismo realizar una coreografía rodeada de bailarines expertos cuando solo tienes que preocuparte por ti misma que hacerlo sosteniendo una serpiente que duplica tu tamaño y podría resultar peligrosa si decidiera actuar de manera impredecible.

"Lo que nadie sabe es que mientras cantaba, la serpiente acercó su cabeza a mi cara y empezó a sacar su lengua. No viste esa toma en la televisión, pero ¿en la vida real? Estaba pensando: ´¿Hablas en serio? La maldita lengua de la serpiente se me está lanzando´. Finalmente llegué a la parte donde lo devolví, gracias a Dios", escribió Britney.

"La chica que me lo entregó era incluso más pequeña que yo; parecía muy joven y era muy pequeña, con el pelo rubio. No podía creer que no tuvieran a un tipo grande a cargo. Recuerdo haber pensado: ´¿Nos dejarás a nosotras dos pequeñas manejando esta enorme serpiente?'", agregó.

"Una vez más, la pequeña niña vino hacia mí y me entregó esa enorme serpiente, y todo lo que supe fue mirar hacia abajo, porque sentí que si miraba hacia arriba y encontraba su mirada, me mataría. En mi cabeza, estaba diciendo: ´Simplemente actúa, sólo usa tus piernas y actúa'", escribió.