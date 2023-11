¿Dónde ver ésta cinta con Jennifer Aniston y Scarlett Johansson?

Si estás buscando una dosis de comedia romántica repleta de estrellas como Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Bradley Cooper y Ben Affleck, "¿A Él No le Gustas Tanto?" es la elección perfecta. La película, basada en el exitoso best seller de los escritores de "Sex and the City", Greg Behrendt y Liz Tuccillo, ofrece una mirada divertida y a veces conmovedora a las complejidades de las relaciones.

Esta joya del cine, también conocida como "Qué les pasa a los hombres" o "He's Just Not That Into You", se sumerge en las historias de un grupo de jóvenes en Baltimore, explorando sus experiencias amorosas y las expectativas que tienen sobre el romance.

Entonces, ¿dónde puedes revivir este éxito del 2009? Aunque no encontrarás "¿A Él No le Gustas Tanto?" en Netflix para Latinoamérica, la buena noticia es que esta película está disponible en diversas plataformas de streaming. Puedes disfrutarla en HBO Max y también encontrarla para compra o alquiler en Apple TV+, Google Play Películas y YouTube.

Elenco de "¿A Él No le Gustas Tanto?"

Ginnifer Goodwin como Gigi Phillips

Scarlett Johansson como Anna

Bradley Cooper como Ben

Jennifer Aniston como Beth Murphy

Ben Affleck como Neil Jones

Jennifer Connelly como Janine Gunders

Justin Long como Alex

Drew Barrymore como Mary Harris

Kevin Connolly como Conor Barry

Sasha Alexander como Catherine

Kris Kristofferson como Ken Murphy

Natasha Leggero como Amber Gnech

Busy Phillips como Kelli Ann

Rod Keller como Bruce

Wilson Cruz como Nathan

Cory Hardrict como Tyrone

Sumérgete en las divertidas y conmovedoras historias de amor con este elenco estelar en "¿A Él No le Gustas Tanto?" disponible para disfrutar en varias plataformas.