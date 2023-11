¿Resaca de vino tinto? la ciencia responde por qué a algunas personas les da dolor de cabez

Investigadores médicos y amantes del vino por igual han intentado durante miles de años determinar qué provoca que algunas personas tengan un fuerte dolor de cabeza después de beber incluso una pequeña cantidad de vino de color granate.

Las teorías son variadas: algunas personas culpan a los sulfitos, que están naturalmente presentes en los vinos y son añadidos por algunos vinicultores como conservante.

Pero los sulfitos también están presentes en alimentos como frutas, especialmente secas, y salsa de soja, así como en vinos blancos, pero estos no suelen estar vinculados a dolores de cabeza.

Otros expertos señalan a las histaminas como culpables, pero esa teoría parece no tener fundamento (o vino): un estudio del Journal of Allergy and Clinical Immunology encontró que "no hay correlación entre el contenido de histamina del vino y la intolerancia al vino".

Pero un nuevo estudio de investigadores de la Universidad de California, Davis, propone que la verdadera causa de los dolores de cabeza por vino tinto es un flavonol conocido como quercetina.

Quercetina bajo sospecha

La quercetina es un antioxidante que tiene muchos beneficios para la salud, incluso se vende como suplemento.

Pero combinada con alcohol, la quercetina se transforma en un compuesto tóxico conocido como acetaldehído que puede causar dolores de cabeza a algunas personas.

"Cuando [la quercetina] entra en tu torrente sanguíneo, tu cuerpo la convierte en una forma diferente", dijo el químico del vino, el Dr. Andrew Waterhouse, profesor emérito del Departamento de Viticultura y Enología de UC Davis, en un comunicado de prensa. "En esa forma, bloquea el metabolismo del alcohol".

Al bloquear la descomposición del alcohol, el tóxico acetaldehído puede acumularse rápidamente en el cuerpo, causando un dolor de cabeza en cuestión de horas.

"El acetaldehído es una sustancia tóxica, irritante y inflamatoria bien conocida", dijo la autora principal Apramita Devi, investigadora postdoctoral en UC Davis. "Los investigadores saben que niveles altos de acetaldehído pueden causar enrojecimiento facial, dolor de cabeza y náuseas".

Otro indicio proviene del medicamento disulfiram, que se receta a alcohólicos para evitar que beban. El medicamento también hace que el acetaldehído se acumule en el cuerpo, causando dolores de cabeza y otros síntomas.

"Cuando las personas susceptibles consumen vino con incluso cantidades modestas de quercetina, desarrollan dolores de cabeza, especialmente si tienen una migraña preexistente u otra afección primaria de dolor de cabeza", dijo el coautor Morris Levin, profesor de neurología y director del Centro de Dolor de Cabeza de la Universidad de California, San Francisco.

"Creemos que finalmente estamos en el camino correcto para explicar este misterio milenario. El próximo paso es probarlo científicamente en personas que desarrollan estos dolores de cabeza, así que estén atentos", agregó Levin.

Los niveles de quercetina pueden variar mucho de un vino tinto a otro, señaló Waterhouse.

"La quercetina se produce en las uvas en respuesta a la luz solar. Si cultivas uvas con los racimos expuestos... obtienes niveles mucho más altos de quercetina. En algunos casos, puede ser cuatro o cinco veces más alta".

Cómo prevenir los dolores de cabeza por vino tinto

Los expertos han señalado algunos consejos para evitar un dolor de cabeza por vino tinto.

Principalmente, prueba cambiando a vinos blancos, champán u otros vinos espumosos blancos.

Beber cualquier tipo de alcohol con el estómago vacío puede causar una serie de problemas, incluidos dolores de cabeza, así que intenta comer algo antes de descorchar también.

La deshidratación también puede provocar dolores de cabeza, así que intenta beber un vaso de agua antes de beber vino, y toma otro vaso de agua entre copas de vino para mantenerte hidratado.

A veces, los médicos sugieren probar un analgésico como ibuprofeno o acetaminofén, o tomar un antihistamínico antes de beber vino.

Pero algunos antihistamínicos pueden causar somnolencia, así que evita esos si vas a conducir, o si simplemente quieres mantenerte despierto para el postre.