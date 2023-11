La gran carrera de Sean Connery

Sean Connery, una leyenda del cine, dejó una marca indeleble con su icónico papel como James Bond y muchas otras actuaciones notables. Aquí tenemos una lista de algunos de sus papeles más icónicos:

James Bond en varias películas (1962-1983):

Sean Connery es conocido por ser el primer actor en interpretar al icónico espía británico James Bond en el cine. Sus interpretaciones en películas como "Dr. No" (1962), "From Russia with Love" (1963), "Goldfinger" (1964), "Thunderball" (1965), "You Only Live Twice" (1967) y "Diamonds Are Forever" (1971) lo convirtieron en un ícono cultural.

"La Caza del Octubre Rojo" (1990):

En esta película basada en la novela de Tom Clancy, Connery interpretó al capitán Marko Ramius, un comandante de submarino soviético que intenta desertar a Estados Unidos. Su actuación en este thriller submarino fue destacada.

"El nombre de la rosa" (1986):

Connery interpretó al monje franciscano Guillermo de Baskerville en esta adaptación de la novela de Umberto Eco. Su actuación en este drama histórico y misterio le valió elogios.

"Indiana Jones y la última cruzada" (1989):

Connery interpretó al Dr. Henry Jones, el padre de Indiana Jones (interpretado por Harrison Ford), en esta entrega de la franquicia. Su química en pantalla con Ford y su participación en la trama de aventuras contribuyeron al éxito de la película.

"Los intocables" (1987):

En esta película dirigida por Brian De Palma, Connery interpretó al veterano policía irlandés Jim Malone. Su actuación como mentor y amigo de Eliot Ness (interpretado por Kevin Costner) le valió un Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto.

Estos son algunos de los papeles más icónicos de Sean Connery en su legendaria carrera. Su carisma, presencia en pantalla y versatilidad como actor lo convirtieron en un ícono del cine y dejaron una huella duradera en la industria cinematográfica.

El actor murió e octubre de 2020 a la edad de 90 años.