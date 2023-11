¿Por qué no deberías descargar WhatsApp Plus?

WhatsApp, con sus 2,800 millones de usuarios, es una de las aplicaciones más populares en smartphones. Esta popularidad también la hace un blanco tentador para hackers y estafadores.

WhatsApp Plus ha estado circulando desde 2016 en diferentes variantes, como WhatsApp Blue y WhatsApp Gold. Sin embargo, es crucial entender que estas no son versiones oficiales respaldadas por Meta, la empresa matriz de WhatsApp, Instagram y Facebook. En realidad, estas aplicaciones existen principalmente para robar información personal o para mostrar anuncios no deseados. En el peor de los casos, podrían suscribirte a servicios que solo descubrirías en tu resumen de tarjeta.

WhatsApp ha advertido en varias ocasiones sobre esta amenaza, y el director de WhatsApp, Will Cathcart, lo señaló en su cuenta de Twitter el año pasado. Estas aplicaciones falsas prometen nuevas funciones, pero en realidad son un vehículo para robar información personal almacenada en los dispositivos de los usuarios.

La firma de ciberseguridad Kaspersky también ha emitido advertencias. Informaron que una aplicación similar a WhatsApp Plus había enviado las contraseñas de acceso de los usuarios de WhatsApp a un servidor remoto, lo que permitiría a los atacantes ver conversaciones y recopilar información para actividades maliciosas. Además, podrían suscribir a los usuarios a servicios de pago sin su conocimiento.

WhatsApp también ha advertido que los usuarios de aplicaciones no oficiales podrían tener sus cuentas suspendidas temporalmente. Los ciberdelincuentes están aprovechando aplicaciones populares para difundir malware, y esto pone en riesgo a los usuarios incluso cuando utilizan aplicaciones conocidas y fuentes de instalación oficiales.

Por lo tanto, no existe una versión oficial de WhatsApp Plus, y descargar aplicaciones no oficiales puede causar problemas graves. Es importante ser cauteloso y evitar estas aplicaciones no verificadas para proteger tus datos y tu privacidad.