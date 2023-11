La red social X se despide de la función "Círculos"

La corta vida de la función "Círculos" en Twitter llegó a su fin, y es posible que ni siquiera te hayas dado cuenta de que existía hasta ahora. Inicialmente, esta característica se sometió a pruebas públicas en mayo del año pasado y, tan solo tres meses después, se implementó por completo, permitiendo que todos los usuarios de la red social la utilizaran.

En principio, la eliminación de los Círculos de Twitter podría parecer una noticia menor, ya que no parece que haya generado un gran interés entre los usuarios.

Sin embargo, no podemos descartar que Elon Musk la haya eliminado para incorporarla más adelante como parte de los beneficios exclusivos de Twitter Blue. La eliminación de una función poco utilizada es comprensible.

Sin embargo, desde los despidos masivos del año pasado, la estabilidad técnica de la red social ha sido cuestionable. Incidentes como la reactivación "mágica" de mensajes eliminados por sus autores hacen dudar sobre la importancia que Musk le da a la plataforma tecnológica. Esto es particularmente sorprendente dado que planea utilizarla para reemplazar a los bancos a fines de 2024.

Dado el comportamiento reciente de Twitter, no es descabellado pensar que, tarde o temprano, los mensajes publicados en los Círculos se vuelvan públicos accidentalmente. Aunque esto podría no suceder, es prudente borrar cualquier publicación en los Círculos que no desees que se haga pública. Confiamos en que esto sea accidental, pero con la reciente inestabilidad de Twitter, no es la opción más segura.

La función de Círculo permitía seleccionar la audiencia a la que iba dirigida la publicación en la red social.