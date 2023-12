Amanda Bynes se somete a una blefaroplastía, ¿en qué consiste y cuáles son los riesgos?

La blefaroplastia, un nombre elegante para un estiramiento de ojos, ha ganado popularidad entre las celebridades en los últimos años. Desde Gisele Bündchen hasta Matt Damon, muchos de los nombres más grandes de Hollywood se rumorea que se han subido al tren para esta cirugía.

Más recientemente, la exestrella de Nickelodeon, Amanda Bynes, reveló que se sometió a este procedimiento cosmético. El 11 de diciembre, Bynes, de 37 años, publicó un video en TikTok abordando el catalizador detrás de su "nuevo aspecto".

"Nunca lo dije antes, pero realmente me hice una cirugía de blefaroplastia en los pliegues y esquinas de mis ojos para no tener esos pliegues de piel", dijo.

La actriz de "Ella es el Chico" continuó: "Fue una de las mejores cosas que pude haber hecho por mi autoconfianza y me hizo sentir mucho mejor en mi piel".

Según la Clínica Mayo, una blefaroplastia implica eliminar el exceso de piel en los párpados inferiores que puede bloquear parcialmente la visión periférica. El procedimiento puede mejorar la apariencia de párpados caídos o con bolsas, así como minimizar las ojeras.

La Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos determinó que el costo promedio de una blefaroplastia era de alrededor de 4,120 dólares en todo el país.

Johns Hopkins Medicine confirmó que más de 100,000 hombres y mujeres se someten a levantamientos cosméticos de párpados cada año.

En 2020, la blefaroplastia fue clasificada como uno de los cinco procedimientos cosméticos más importantes en los EE. UU., según la Sociedad Estadounidense de Cirujanos Plásticos. El sitio también enumeró la cirugía como uno de los retoques más populares entre los pacientes de 45 años en adelante en un informe de 2022.

Un estudio separado de abril de 2022 a través de la firma de consultoría de negocios de atención médica a nivel mundial Maximize Market Research encontró que se espera que la popularidad del mercado de la blefaroplastia crezca hasta alcanzar la asombrosa cifra de $7.6 millones para 2029.

Efectos secundarios de la cirugía

Como todos los procedimientos cosméticos, la cirugía estética ocular tiene el poder de aumentar la autoestima, pero hay varios inconvenientes en la blefaroplastia.

Aunque raras, los efectos secundarios de la blefaroplastia incluyen infección y sangrado, ojos secos, dificultad para cerrar los ojos, cicatrices visibles, lesiones en los músculos oculares, decoloración de la piel y visión borrosa temporal.

En casos extremadamente raros, la blefaroplastia puede llevar a la pérdida de la vista.

Yulia Tarasevich, de 44 años, subcampeona en el concurso Mrs. Russia International en 2020, quedó incapacitada para cerrar los ojos o sonreír después de un procedimiento de blefaroplastia mal realizado.

"Llegué a ellos con un rostro hermoso y saludable. Solo quería corregir algunos matices causados por el envejecimiento", dijo la madre de dos hijos sobre los procedimientos en Krasnodar, Rusia. "Pero tristemente, perdí mi salud", agregó.

"Tengo cicatrices que se formaron en mis mejillas cuando arrancaron todo mi tejido", dijo a Channel 1, según informó East2West News. "Mis ojos no se cierran y no puedo sonreír. No puedo levantar el labio superior. Una parte de mi cara no funciona en absoluto".