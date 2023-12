La nueva sensación coreana de Netflix

Las producciones surcoreanas continúan dejando su huella en la escena del entretenimiento, y la última en hacer olas es la serie de Netflix "Mi adorable demonio". En un asombroso giro de eventos, esta producción ha logrado superar en audiencia a títulos populares como "El juego del calamar: El Desafío" y "Ojitos de huevo" en tan solo dos días desde su lanzamiento.

La serie, protagonizada por Song Kang, se ha convertido rápidamente en la favorita del público desde sus primeras horas en la plataforma de streaming. Este nuevo éxito sigue la estela de otras series coreanas exitosas como "Woo, una abogada extraordinaria", "Una dosis diaria de sol" y la reciente temporada 2 de "Sweet Home", consolidando la presencia surcoreana en el catálogo de Netflix.

Dirigida por Kim Jang-han y con un guion de Choi Ah-Il, "Mi adorable demonio" narra una historia de amor cautivadora que ha ganado el corazón de los suscriptores con sus diálogos y personajes entrañables.

En la trama, Song Kang interpreta a Jung Goo-won, un demonio que ha tratado a los humanos con desprecio, pero que sorprendentemente se convierte en el protagonista de una historia que está dejando a los espectadores enamorados fuera de la pantalla.

¿De qué trata exactamente "Mi adorable demonio", la serie surcoreana más vista en Netflix?

La serie sigue la historia de Jung Gu Won (Song Kang), un temible demonio que, en un giro inesperado, se encuentra tratando de salvar a una joven. Sin embargo, la trama da un giro cuando ella termina salvándolo y adquiriendo sus poderes al tocarlo.

Ahora, el demonio se ve obligado a colaborar con ella, resultando ser Do Do Hee (Kim Yoo Jung), la heredera altiva del grupo Mirae Do Do He. Esta colaboración se convierte en la única oportunidad para que Jung Gu Won recupere sus poderes, y lo que comienza como una asociación forzada pronto se transforma en una encantadora historia de amor.

"Mi Encantador Demonio" explora las dinámicas entre un demonio superior a los humanos y una heredera de un conglomerado aparentemente inalcanzable, creando un escenario perfecto para que florezca el romance en medio de desafíos y redenciones. La serie ha cautivado a la audiencia con su intrigante sinopsis y la química única entre sus protagonistas.