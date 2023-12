La razón por la que Rachel McAdams no participó en el anuncio de "Chicas Pesadas" para Walmart

Rachel McAdams reveló en una nueva entrevista por qué no retomó su papel en "Chicas Pesadas" cuando gran parte del resto del elenco de la película se reunió para un reciente anuncio de Walmart.

"No sé, supongo que no estaba tan emocionada de hacer un comercial, si soy totalmente honesta", dijo McAdams, de 45 años, a Variety mientras hablaba sobre su reciente película "Are You There God? It's Me, Margaret" el miércoles.

"Una película sonaba increíble, pero nunca he hecho comerciales y simplemente no sentía que fuera lo mío", continuó la nominada al Óscar.

"Además... no sabía que todos lo estaban haciendo. Por supuesto, siempre me encantaría ser parte de una reunión de 'Chicas Pesadas' y pasar el rato con mis chicas, pero sí, me enteré después".

Te puede interesar Lindsay Lohan da a luz a su primer hijo a los 37 años

El anuncio, que se lanzó el mes pasado antes del Viernes Negro, tiene a Lindsay Lohan como la nueva consejera estudiantil de North Shore High junto a ex compañeras de reparto como Lacey Chabert, Amanda Seyfried, Daniel Franzese y Rajiv Surendra.

"Algunas cosas nunca cambian. Los miércoles vestimos de rosa, pero ahora compramos ofertas del Viernes Negro en Walmart", dice Lohan como Cady Heron mientras Gretchen Wieners (Chabert) llega en un automóvil deportivo lleno de bolsas de Walmart.

La astuta estrategia de marketing de Walmart también revivió varios de los momentos icónicos de la película, desde el informe meteorológico de Karen Smith (Seyfried) que afirma que "hay un 30 % de probabilidad de que ya sea miércoles", hasta la famosa rutina de "Jingle Bell Rock".

Un informante le dijo anteriormente a Page Six que McAdams simplemente "no quería hacerlo" en ese momento.

"A todas se les ofreció. Pero a las tres les encantó estar juntas en su reunión", continuó la fuente. "Se divirtieron mucho hablando sobre ser madres, y definitivamente fue una pérdida no tener a Rachel allí".

Según la fuente, no hubo animosidad entre las cuatro.

A pesar de declinar el anuncio, McAdams estuvo cerca de hacer un cameo en la próxima película musical de "Chicas Pesadas".

"Tina [Fey] y yo exploramos algunas ideas, pero fue difícil hacer que todo funcionara al final", explicó McAdams a Variety. "Estaba realmente abierta a lo que ella quisiera hacer. Creo que la dirección que tomó será fantástica y no puedo esperar a verla".

La película, basada en el musical de Broadway, cuenta con Reneé Rapp como Regina George, Angourie Rice como Cady Heron, Bebe Wood como Gretchen Wieners, Avantika como Karen Shetty y Christopher Briney como Aaron Samuels.

Fey, quien escribió el guion de la película original, también está programada para repetir su papel como la Sra. Norbury. El exalumno de "Saturday Night Live", Tim Meadows, también regresará como el director Duval.

La película está programada para llegar a los cines en enero de 2024.