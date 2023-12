Bella Thorne: un repaso por su carrera

Bella Thorne, cuyo nombre completo es Annabella Avery Thorne, es una actriz, cantante y modelo estadounidense que ha dejado una marca indeleble en la industria del entretenimiento. A lo largo de su carrera, Thorne ha demostrado su versatilidad artística al desempeñar una variedad de roles en cine y televisión, y también ha incursionado en la música y la escritura. En este artículo, exploraremos sus inicios en la industria, su ascenso a la fama y algunos de sus papeles más destacados en la pantalla grande y pequeña.

Nacida el 8 de octubre de 1997 en Pembroke Pines, Florida, Bella Thorne mostró un interés temprano en la actuación y el modelaje. Su talento natural la llevó rápidamente a la industria del entretenimiento, donde comenzó a trabajar en anuncios publicitarios y programas de televisión. Su carisma y presencia en pantalla llamaron la atención de la audiencia y de la industria del cine, allanando el camino para una carrera exitosa.

Roles definitorios

"Shake It Up" (2010-2013): Thorne alcanzó la fama en el papel de CeCe Jones en la exitosa serie de Disney Channel "Shake It Up". Su actuación en este programa la convirtió en una de las estrellas más jóvenes y queridas de la red.

"Danza con Lobos" (2011): Bella Thorne dio un salto a la pantalla grande al interpretar a una joven Natasha en esta película de drama dirigida por Terrence Malick. La película fue aclamada por la crítica y le dio a Thorne una oportunidad de mostrar su talento actoral en un proyecto importante.

"Los D.U.F.F." (2015): En esta comedia adolescente, Thorne interpretó a la popular Madison Morgan. Su actuación añadió humor y encanto al filme y consolidó su posición en la industria del cine.

"Famous in Love" (2017-2018): Bella Thorne protagonizó esta serie de televisión en el papel de Paige Townsen, una joven que se convierte en una estrella de cine. La serie le permitió a Thorne explorar aspectos más profundos de la fama y la industria del entretenimiento.

"Midnight Sun" (2018): Thorne interpretó a Katie Price en esta película romántica, donde su personaje sufre de una enfermedad rara que la hace sensible a la luz solar. Su actuación emotiva contribuyó al éxito de la película.

Bella Thorne demuestra ser una artista multifacética y una influencia positiva para las generaciones más jóvenes. Su legado en constante crecimiento es un testimonio de su dedicación y pasión por el arte del entretenimiento.