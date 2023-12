Celebramos la carrera de Keanu Reeves

Keanu Reeves es un actor icónico con una carrera destacada. A lo largo de su carrera ha impresionado con muchísimos matices en sus diferentes papeles ¡Aquí repasamos algunos de los mejores!

Neo en "The Matrix" (1999):

Keanu Reeves se convirtió en un ícono de la ciencia ficción al interpretar a Neo, un hacker que descubre la verdad detrás de la realidad que conoce. Esta película cambió la forma en que se hacen las películas de acción y se convirtió en un clásico instantáneo.

Ted Logan en "Bill & Ted's Excellent Adventure" (1989):

Keanu interpretó a Ted, uno de los dos viajeros en el tiempo despreocupados en esta película de comedia que se ha convertido en una película de culto.

John Wick en la saga "John Wick" (2014-presente):

Reeves asumió el papel de John Wick, un retirado asesino a sueldo que busca venganza. Esta franquicia se ha destacado por sus intensas secuencias de acción y ha solidificado a Reeves como un héroe de acción contemporáneo.

Jack Traven en "Speed" (1994):

En esta película de acción, Keanu interpretó a un oficial de la policía que debe detener un autobús lleno de explosivos que no puede bajar de una cierta velocidad. "Speed" fue un gran éxito de taquilla.

Neo en "The Matrix" y sus secuelas (2003, 2021):

Además de la primera película de "The Matrix", Keanu regresó como Neo en "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Resurrections". Su papel como el Elegido dejó una marca indeleble en la ciencia ficción cinematográfica.

Estos son solo algunos de los papeles más destacados en la carrera de Keanu Reeves, quien ha dejado una huella duradera en la industria cinematográfica a lo largo de los años.