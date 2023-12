Los mejores códigos secretos de Netflix para descubrir películas y series

Netflix no ofrece oficialmente "códigos secretos" para descubrir películas y series, pero existen códigos de género que puedes usar para explorar su amplio catálogo de contenido de manera más específica. Estos códigos no son secretos, pero no están directamente visibles en la interfaz de Netflix. Puedes usar estos códigos en combinación con la URL de Netflix para encontrar contenido en géneros específicos. Aquí tienes algunos ejemplos de códigos de género y cómo usarlos:

Acción y Aventuras: https://www.netflix.com/browse/genre/1365

Comedias: https://www.netflix.com/browse/genre/6548

Dramas: https://www.netflix.com/browse/genre/5763

Películas para toda la familia: https://www.netflix.com/browse/genre/783

Películas de Ciencia Ficción y Fantasía: https://www.netflix.com/browse/genre/1492

Películas de Terror: https://www.netflix.com/browse/genre/8711

Documentales: https://www.netflix.com/browse/genre/6839

Películas Románticas: https://www.netflix.com/browse/genre/8883

Para explorar contenido más específico, puedes agregar el código de género a la URL de Netflix. Por ejemplo, si deseas ver películas de ciencia ficción y fantasía dirigidas a toda la familia, puedes usar el código de género 7424 de esta manera: https://www.netflix.com/browse/genre/7424.

Ten en cuenta que estos códigos pueden cambiar con el tiempo, ya que Netflix actualiza constantemente su catálogo. Además, estos códigos funcionan en la versión web de Netflix y no en todas las aplicaciones móviles o de televisión. Por lo tanto, si no ves una opción de género específica en la aplicación de Netflix, puedes acceder a la versión web en tu navegador para utilizar estos códigos.