Las películas que debes ver del MCU para entender la serir "What If...?"

La serie animada de Marvel, "What If...", ha cautivado a los fanáticos explorando fascinantes realidades alternativas en el vasto multiverso. El episodio 5, titulado "¿Y si Capitana Carter luchara contra el Hydra Stomper?", nos sumerge en un intrigante universo paralelo. Para apreciar completamente este episodio, es esencial adentrarse en películas clave de la Fase 2 y la Fase 4 del MCU, disponibles en Disney +.

Este episodio centrado en Capitana Carter presenta un giro en la historia de Steve Rogers y Peggy Carter. Para comprender mejor los matices de esta narrativa, se recomienda revisitar "Capitán América: El primer vengador" y "Capitán América: El soldado de invierno", fundamentales para entender la relación entre estos personajes y el contexto de este nuevo escenario.

Dado que el episodio se enfoca en enfrentamientos y eventos alternativos, películas como "Black Widow" ofrecen perspectivas valiosas. Explorar estas entregas proporcionará una comprensión más profunda de las dinámicas entre los personajes y los eventos que podrían influir en la trama.

Las Fases 2 y 4 del MCU han pavimentado el camino para historias complejas y personajes icónicos. Sumergirse en estas películas permitirá a los espectadores apreciar completamente las conexiones y referencias presentes en el episodio 5 de "What If...". Prepararse para este capítulo implica un emocionante viaje a través del Multiverso Marvel, donde cada detalle cuenta y cada película contribuye a la riqueza narrativa de este universo cinematográfico único.

Episodios de What If... temporada 2

"What If... Captain Carter Fought The Hydra Stomper?"

"What If... Kahhori Reshaped The World?"

"What If... Hela Found The Ten Rings?"

"What If... The Avengers Assembled in 1602?"

"What If... Strange Supreme Intervened?"

¿Qué se sabe de la temporada 3 de What If...?

La confirmación de la tercera temporada de "What If..." ha generado un entusiasmo inigualable entre los apasionados seguidores del MCU. Este anuncio responde al rotundo éxito de la primera temporada. Aunque los detalles específicos de los escenarios y personajes que explorará la próxima temporada están envueltos en secreto, los aficionados pueden anticipar sumergirse en nuevas y fascinantes realidades alternativas. Aunque la fecha de lanzamiento aún no se ha establecido oficialmente, se especula que la Temporada 3 podría hacer su debut en el año 2025.