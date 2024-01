Lista de los 10 mejores animes de 2023

Mejores animes de 2023, títulos que no te puedes perder. ( SHUTTERSTOCK )

El mundo del anime nos ha entregado otro año repleto de emociones, y es momento de destacar las producciones que han dejado una huella imborrable. El prestigioso sitio japonés especializado Filmarks ha revelado su lista de los 10 mejores animes estrenados en 2023, y los compartimos contigo a continuación.

Sorpresas, emociones y tramas cautivadoras han sido el sello distintivo de estas series animadas. En el podio, nos encontramos con Skip and Loafer, coronándose en la primera posición, seguida por Oshi No Ko en la segunda, y Frieren: Beyond Journey´s End en el tercer puesto.

Si bien Jujutsu Kaisen y Kimetsu No Yaiba son mencionados, se encuentran en posiciones más bajas de la lista. Netflix también marca presencia con PLUTO, y MAPPA se destaca con Jigokuraku, ubicándose en el noveno lugar. A continuación, desglosamos las producciones resaltadas en los FILMARKS AWARDS 2023.

10. "My Love Story with Yamada-kun at Lv999"

Akane Kinoshita, una estudiante universitaria, enfrenta una situación complicada al romper con su novio, quien la engañó con una mujer conocida en un juego en línea.

09. "Jigokuraku" – Temporada 1

Gabimaru, un exninja considerado el más fuerte, desafía las leyes de su pueblo al abandonar su oficio. Capturado, recibe la misión de encontrar el elixir de la inmortalidad.

08. "The Apothecary Diaries"

Maomao, una boticaria secuestrada por el harén imperial, oculta sus habilidades. Cuando los infantes reales mueren, revela la causa, atrayendo la atención del atractivo Jinshi.

07. "Tengoku Daimakyo"

Tokio, un niño en una institución cerrada, recibe un mensaje que despierta su curiosidad sobre el mundo exterior. Maru y Kiruko intentan sobrevivir en un Japón devastado.

06. "PLUTO"

El detective Gesicht de la Europol investiga muertes de robots y humanos. El caso se complica al señalar a un robot como el responsable, algo que no ocurría desde hace 8 años.

05. "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc"

Tanjiro viaja a un pueblo de herreros para reparar su espada y se enfrenta a nuevos peligros mientras espera.

04. "Jujutsu Kaisen" – Temporada 2

Satoru Gojo y Suguru Geto deben proteger a Riko Amanai. Sin embargo, un no hechicero amenaza con cambiar sus destinos.

03. "Frieren: Beyond Journey´s End"

La maga elfa Frieren enfrenta el paso del tiempo y la pérdida de amigos después de derrotar al Rey Demonio. Una nueva aprendiz podría ser la clave para su reconciliación.

02. "Oshi No Ko"

Goro, un médico, muere en un accidente y reencarna en una de las gemelas de su ídolo Ai Hoshino, con recuerdos intactos.

01. "Skip and Loafer"

La estudiante Iwakura Mitsumi sueña con cambiar el mundo al asistir a una prestigiosa universidad en Tokio. Su amistad con Shima Sousuke, un joven opuesto a ella, marca el inicio de esta historia.