Madre apoda a su hijo "McFlurry" tras haber dado a luz en el parqueo de un McDonald's

Una madre de Wisconsin apodó a su recién nacido como "McFlurry" después de dar a luz en el estacionamiento de un McDonald's en medio de una tormenta de nieve, según Fox News Digital.

Analysia Beck, de Muskego, sintió contracciones en medio de la noche el 12 de enero, dos semanas antes de la fecha prevista para el parto, y despertó a su esposo para decirle que empacara el auto para ir al hospital.

"Así que lo hice llamar al hospital y el hospital, por supuesto, está haciendo todas estas preguntas, y preguntaron cuál era mi plan para el dolor, y yo [respondí], 'Una epidural de inmediato'", dijo la futura madre al medio.

Pero el pequeño "McFlurry", cuyo nombre real es Micah Daniel Beck, no podía esperar a llegar a un centro médico. Beck, que ya tiene dos hijos mayores, sabía que no iban a llegar a tiempo. "Pensé, 'No, como que está sucediendo ahora mismo. Necesitamos detenernos'", dijo.

La pareja se detuvo en el estacionamiento más cercano, en un McDonald's, y Beck subió al maletero de su SUV, lista para dar a luz.

"A medio camino, estaba acostada en nuestro maletero, y pensé, 'Oh, Dios mío. Esto está sucediendo en McDonald's... No puedo creerlo'", dijo Beck sobre su situación.

La pareja llamó al 911, pero para cuando los paramédicos llegaron al estacionamiento del restaurante de comida rápida, el bebé Micah ya estaba coronando, todo mientras la nieve comenzaba a caer, acumulando eventualmente 15 pulgadas en Muskego.

"Tan pronto como supe que los paramédicos estaban allí, empujé... [y] en cuestión de minutos, prácticamente entraron corriendo y atraparon al bebé", dijo la madre de tres hijos al medio.

La combinación del clima invernal y el estacionamiento de McDonald's inspiró el apodo del nuevo bebé como "McFlurry". Otras opciones incluyeron "Mickey D's", "McBaby" y "Small Fry", según Fox.

El parto atípico fue toda una experiencia para Beck, pero también para los socorristas que aparecieron en la tormenta de nieve.

Brianna Baltutis, socorrista del Departamento de Bomberos de Hales Corners, dijo a la publicación que solo esperaba trasladar a la madre al hospital cuando fueron enviados, no presenciar el nacimiento en el estacionamiento.

"Pensamos que la llevaríamos cargada hasta el hospital antes de que realmente diera a luz en el estacionamiento", dijo.

Baltutis, de 20 años, dijo que estaba emocionada de ser parte de la historia de Beck y "McFlurry".

"Para mí, hay personas que pasarán más de 30 años en el servicio de bomberos y nunca entregarán a un bebé, así que creo que es súper, súper genial", dijo.

La joven paramédica también dijo que fue un gran momento, ya que a menudo los trabajos a los que la llaman no tienen finales felices, según Fox.