"Quiero estar para ella": Robert De Niro, de 80 años, llora por criar a su hija de nueve meses

Robert De Niro se conmovió al hablar de su hija de 9 meses, Gia, en una nueva entrevista. El ganador del Oscar comparte a la pequeña con su novia y productora de cine, Tiffany Chen.

"Soy un padre de 80 años y es genial", dijo De Niro, de 80 años, a AARP el domingo para su historia de portada de febrero/marzo. "Todo lo que me consume o me preocupa simplemente desaparece cuando la miro a ella".

"Es maravilloso", añadió la estrella de "Goodfellas".

El actor, quien fue nominado recientemente a un Oscar como Mejor Actor de Reparto en "Killers of the Flower Moon", señaló que la bebé de 9 meses ha estado "observando cada pequeña cosa".

"Tiene una forma muy dulce de mirarte y simplemente absorberte", dijo emocionado, agregando que la mirada le recordaba cómo solía actuar su hija Helen, a quien dio la bienvenida con la socialité Grace Hightower en 2011.

"No sé a dónde llevará eso con ella más tarde cuando sea mayor", continuó hablando de Gia. "Pero está pensando y observando cada detalle".

"Es realmente interesante", concluyó. "Quiero estar aquí tanto tiempo como pueda para disfrutarlo y disfrutarla a ella".

Además de Gia, De Niro también es padre de Drena, de 51 años, y Raphael, de 46, de su primer matrimonio con Diahnne Abbott en 1976, gemelos Julian y Aaron, de 27, con la modelo y actriz Toukie Smith, y el hijo Elliot, de 24, y la hija Helen, de 11, con su segunda esposa Grace Hightower.

De Niro y Chen, de 65 años, dieron la bienvenida a Gia en abril de 2023.

La estrella de "El Padrino Parte II" reveló la noticia durante una entrevista con "ET Canada" cuando el reportero le preguntó cómo estaban sus seis hijos.

"Siete, en realidad", corrigió el ganador del Oscar en ese momento. "Acabo de tener un bebé".

El tema volvió a surgir durante una entrevista con Page Six en la alfombra roja del estreno de la película "About My Father" de De Niro.

"Estoy bien con eso. Estoy bien", dijo la estrella de "The Irishman" sobre ser padre a una edad más avanzada.

"[Nunca] es más fácil". En octubre de 2023, De Niro admitió que gran parte de la "carga pesada" de criar a Gia recae en Chen.

"No hago el trabajo pesado", le dijo al Guardian. "Estoy allí, apoyo a mi novia. Pero ella hace el trabajo. Y tenemos ayuda, lo cual es muy importante".

"Con un bebé es diferente [que] con mi hija de 11 años. Mis hijos adultos. Mis nietos. Es todo diferente", añadió.

En ese momento, sus hijos mayores aún no habían conocido a Gia.

"Aún no, pero lo harán", dijo a People en la proyección de "A Bronx Tale" en el Tribeca Film Festival.