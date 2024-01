¿Pareces rico o pobre?: Estudio revela que el rostro puede revelar el estatus social de una persona

Quizás te hayan dicho que tienes una cara imperturbable, pero ¿podrías tener cara de gente rica o adinerada? Un nuevo estudio de la Universidad de Glasgow indagó sobre lo que hace que alguien parezca rico, según juicios superficiales rápidos.

La investigación, llevada a cabo con participantes blancos de culturas occidentales, determinó qué rasgos faciales estaban asociados con un alto o bajo estatus social, basándose únicamente en la percepción de las personas.

Los resultados, publicados en el Journal of Experimental Psychology de la APA, establecieron que las personas con caras más estrechas, bocas sonrientes y hacia arriba, cejas levantadas, ojos cercanos y una tez clara y cálida parecían más ricas.

Además, las personas también asociaron estos rasgos faciales con confiabilidad, competencia y calidez.

Por otro lado, aquellos con caras más anchas, cortas y planas, así como bocas hacia abajo y tez más fría, eran percibidos como pertenecientes a una clase social más baja, menos confiables e incompetentes.

Aunque no se menciona en el estudio, Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, y Jess Bezos, CEO de Amazon, ambos multimillonarios, tienen algunas de las características mencionadas en la investigación. Zuckerberg tiene una cara estrecha, mientras que Bezos tiene una tez cálida y sonrosada.

Los autores del estudio comentaron sobre cómo los juicios basados en la apariencia pueden tener consecuencias perjudiciales.

"Las personas que se perciben como pertenecientes a una clase social alta o baja a menudo también son juzgadas como poseedoras de rasgos ventajosos o desfavorables, respectivamente. Tales juicios se forman incluso solo a partir de la apariencia facial, y esto puede tener consecuencias sustanciales, incluido perjudicar a aquellos que se perciben como pertenecientes a una clase social más baja", dijo la autora del estudio, Dra. R. Thora Bjornsdottir, en un comunicado de prensa.

"Los resultados sugieren que los estereotipos de clase social explican la conexión entre la apariencia facial y los juicios sobre el estatus social de los individuos. Esto destaca que los estereotipos que tenemos tienen consecuencias para cómo percibimos a los demás; sesgan nuestras percepciones. Nuestras impresiones de otras personas pueden conducir a ventajas o desventajas particulares para ellos", agregó.

La Prof. Rachael E. Jack, profesora de Cognición Social Computacional, expresó su esperanza de que el estudio pueda señalar los sesgos de las personas para evitar que ocurran en el futuro.

"Nuestra investigación demuestra cómo atributos faciales específicos desempeñan un papel fundamental en la conexión entre las percepciones de la clase social y los estereotipos relacionados. Estos hallazgos no solo son valiosos para avanzar en nuestra comprensión de las teorías centrales de la percepción social, sino que también podrían ayudar en futuras intervenciones diseñadas para interrumpir percepciones sesgadas", dijo.

Este no es el único estudio que ha intentado juzgar la riqueza de alguien al mirar su rostro. Un estudio de 2017 de la Universidad de Toronto, publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, encontró que los rostros de las personas pueden revelar si son ricas o pobres. Este estudio implicó adivinar la riqueza de personas reales basándose en fotografías, y los participantes del estudio acertaron con un 53 % de precisión.

"Con el tiempo, tu rostro llega a reflejar y revelar permanentemente tus experiencias", dijo el coautor del estudio, Nicholas Rule. "Incluso cuando pensamos que no estamos expresando algo, los vestigios de esas emociones todavía están ahí".