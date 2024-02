Los nuevos escenarios inusuales para ligar en línea

Usuarios encuentran que las aplicaciones especializadas ya "no son efectivas".

Ahora, las búsquedas se orientan hacia datos específicos para planificar encuentros.

Según la sabiduría popular, la máxima de Alejandro Dolina establece que lo más destacable que puede hacer un hombre es "ligarse a una mujer".

Reinterpretado para la era digital, podríamos decir que cualquier aplicación o sitio web puede ser útil para encontrar a nuestro próximo amor o convertirse en un espacio para ligar.

Nunca antes había habido tantas aplicaciones de citas como ahora: desde las clásicas como Tinder, Happn y Grindr hasta las más innovadoras y exclusivas, como Inner Circle, HER o Maybe You, que ofrecen enfoques diferentes dirigidos a públicos específicos.

Sin embargo, para muchos, la idea de una aplicación exclusiva para encontrar pareja resulta desagradable. ¿Por qué no explorar los espacios digitales en los que pasamos la mayor parte del tiempo?

Una usuaria de TikTok compartió indignada en su cuenta que había recibido una invitación de un colega que la había encontrado en LinkedIn, la red social laboral utilizada por millones de personas en todo el mundo.

El interés del colega no era establecer relaciones profesionales, sino puramente románticas. Esto llevó a varias mujeres a compartir experiencias similares, a veces con finales felices.

En un video que ha acumulado más de un millón de vistas, la usuaria @candi.licious explicó por qué usa LinkedIn para sus citas. Según ella, el motor de búsqueda de la red social le permite filtrar candidatos según sus intereses.

"Puedo buscar hombres según su educación, ya que me encantan los que tienen posgrados; veo en qué industria trabajan porque quiero un abogado o un médico y, por supuesto, el país, que es muy importante. Lamentablemente, no puedo filtrar personas por su altura, pero todos tienen una buena foto de perfil y saco conclusiones de eso", aseguró.

Para aquellos que prefieren separar el trabajo del romance, pueden probar otra tendencia: Date Me Docs, documentos de texto en línea en la plataforma Google que pueden ser consultados y comentados por cualquiera.

En estos documentos, las personas no solo se presentan y proporcionan sus datos básicos, sino que también pueden explicar lo que buscan sin límites de caracteres ni formatos preestablecidos.

"Las aplicaciones de citas en línea no son efectivas. Prefiero los Date Me Docs, que permiten perfiles más largos y serios, sin restricciones", escribió en un tweet el ingeniero informático Chris Olah, incluyendo el enlace a su documento.

En pocas horas, el archivo en el que este joven de 29 años, dedicado a la IA, cuenta quién es, fue visto 10 mil veces.

En el documento, además de mencionar que es heterosexual, monógamo y que quiere tener hijos, se dedica a explicar que "está comprometido a hacer lo que cree que es moralmente correcto", que es "políticamente moderado" y que encuentra las matemáticas "profundamente hermosas".

El documento incluye fotos y detalles sobre cómo se imagina siendo padre. Así, mientras algunas personas sueñan con encontrar el amor de sus vidas en un bar o simplemente en la esquina, otras ya están llevando la supuesta máxima de Dolina a LinkedIn, Google Docs, Dropbox Paper y hasta sitios propios creados con WordPress.