¿Regresará Queen Charlotte para la temporada 2? Shonda Rhimes da su opinión

Casi un año después del lanzamiento de los seis episodios de la temporada 1 de Queen Charlotte, la mega productora Shonda Rhimes, quien escribió y fue la showrunner de la serie, está hablando sobre el potencial de nuevos episodios.

El drama de Netflix contó la historia del apasionado romance entre Carlota y Jorge y cómo su unión concertada provocó un cambio societal que resultó en el mundo diverso presentado en Bridgerton. La temporada terminó con la monarca titular y un rey Jorge raramente lúcido en el presente celebrando la noticia de que su hijo Eduardo finalmente había concebido un heredero.

La recepción abrumadoramente positiva del programa subraya una demanda de posibles nuevos episodios, pero ¿se cumplirá? Rhimes admitió que todavía está tratando de averiguarlo.

"No quiero contar una historia que no necesite ser contada", transmitió a Variety. "No quiero hacer una segunda temporada de Queen Charlotte, y tú vas a estar como, 'Bueno, eso no fue tan genial'".

Tom Verica, quien dirigió los seis episodios de Queen Charlotte, anteriormente le dijo a TVLine que abordó el programa como una serie limitada.

"Creo que siempre hay muchas posibilidades con estos personajes ricos para abrir ese mundo", dijo. "No sé si sería Jorge y Carlota porque hemos visto todo y cómo se establece y sabemos a dónde va".

Sin embargo, hay "toda un área para explorar" con Lady Danbury, cuyo ascenso a la prominencia también fue relatado en el programa.

"Es un personaje poderoso, tanto como lo interpreta Adjoa [Andoh] en Bridgerton como lo que Arsema [Thomas] ha hecho en el mundo de la Reina Carlota", agregó Verica. "Ambas son actrices increíbles, y ese personaje realmente ha llegado a mucha gente y golpea una cuerda de querer profundizar en cuál es su viaje. Creo que los fanáticos y yo mismo nos encantaría explorar un poco más ese personaje y pasar tiempo en ese mundo".

¿Qué te gustaría ver en un posible spin-off o temporada 2 de Queen Charlotte?