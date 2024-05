La reacción de Pitbull al uso de su canción en una escena hot de la tercera temporada de Bridgerton

Pitbull ha comentado en redes sociales sobre el uso de su éxito de 2011 en una de las escenas más calientes de la tercera temporada de "Bridgerton".

"Esto demuestra una vez más cómo la música es un lenguaje internacional que trasciende fronteras y cómo una canción exitosa puede ser atemporal," escribió Pitbull, de 43 años, en X. "Gracias @bridgerton y @netflix por la oportunidad, ¡Dale! @NeyoCompound @afrojack."

La versión orquestal de "Give Me Everything", compuesta por Archer Marsh, se escucha durante la escena que dura casi tres minutos.

La cuenta oficial de "Bridgerton" en X respondió al artista, nombrándolo Lord Worldwide. En el cuarto episodio, Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan) tienen un momento apasionado en una carreta.

Justo antes de la escena, la propuesta de Lord Debling (Sam Phillips) a Penelope se desvanece después de que Colin interrumpe su baile y trata de aclarar sus sentimientos por ella. Después de que Penelope sale del baile y se dirige a casa, Colin la sigue.

Desde que se estrenó la primera parte de la temporada en Netflix, se han hecho innumerables videos en redes sociales sobre el ardiente encuentro en la carreta de la pareja "Polin".

"Mi hombre Colin Bridgerton sedujo a Pen en la privacidad de una carreta aunque no había nadie para obligarlo a casarse con ella por ´comprometer´ su honor. Lo hizo sabiendo que tendría que proponerle matrimonio después, porque QUERÍA, no porque DEBÍA," publicó un fan en X.

Otras canciones destacadas en la primera parte incluyen "ABCDEFU" de Gayle, "Happier Than Ever" de Billie Eilish y "Snow on the Beach" de Taylor Swift. La tercera temporada de "Bridgerton" se centra en Penelope, quien ha estado enamorada de su amigo Colin durante mucho tiempo. Después de que Colin comienza a darle lecciones para ayudarla a encontrar un esposo, también empieza a tener sentimientos por ella.

Julia Quinn, quien escribió los libros en los que se basa la serie, dijo a The Post que el tropo de amigos a amantes fue "el más difícil de tramar" debido a su larga historia.

La segunda parte de la tercera temporada de "Bridgerton" se estrenará en Netflix el 13 de junio.