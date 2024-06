Sam Phillips: El nuevo rostro de Bridgerton 3

La tercera temporada de Bridgerton nos trae nuevos personajes y entre ellos destaca Lord Debling, interpretado por Sam Phillips. Pero, ¿quién es este talentoso actor que ha conquistado a parte del público?

Aunque la temporada consta de solo cuatro episodios, los fanáticos ya pueden disfrutar de esta nueva entrega en Netflix. Sam Phillips se une al elenco para dar vida a un personaje completamente nuevo creado exclusivamente para la serie, desviándose de las novelas originales de Julia Quinn.

Lord Debling es descrito por el propio Phillips como un "outsider", alguien que vive al margen de la sociedad y tiene intereses poco convencionales, como la conservación y el vegetarianismo. Su búsqueda de un matrimonio por amor y su afinidad por lo inusual lo convierten en un candidato interesante para Penélope, lo que promete un intrigante triángulo amoroso con Colin.

Sam Phillips, nacido el 31 de mayo de 1984, es un actor y escritor inglés con una destacada carrera. Graduado de la Guidhall School of Music and Drama, ha participado en diversas producciones televisivas y teatrales, como Far From The Madding Crowd, In The Flesh y The Crown, entre otras.

Además de su talento en la actuación, Phillips es conocido por su relación con la también actriz Bessie Carter, quien interpreta a Prudence Featherington en Bridgerton. Esta pareja ha compartido públicamente su romance a través de las redes sociales, recibiendo el apoyo de colegas y seguidores. Su unión añade un toque de romance tanto dentro como fuera de la pantalla.