El insólito mensaje con el que un joven se declaró a su mejor amiga por WhatsApp

La chica publicó el mensaje donde su amigo le confesaba que siempre había estado enamorado de ella, algo que ella no había sospechado. La declaración dejó boquiabiertos a muchos usuarios.

"POV: tu mejor amigo te confiesa su amor", escribió la usuaria junto a la imagen que rápidamente ganó popularidad. En el mensaje, el joven explicó: "Siempre pensé que mis acciones eran claras y que sabías que me gustabas. Todo lo que hacía era por ti, lo que significa que no era una verdadera amistad. También admito que me equivoqué al no ser directo desde el principio".

Luego, el mensaje que causó revuelo: "Cami, tener una amiga mujer es como criar un pollito. Tarde o temprano, te lo quieres comer". Y añadió un consejo: "A esta edad, te sugiero que busques amigas mujeres y formes buenos vínculos. A menos que sea un grupo mixto de varias personas".

El posteo recibió más de 5 mil "Me gusta" y generó cientos de comentarios. Algunos de los mensajes en el hilo decían: "La analogía del pollito es rara", "En cierto modo tiene razón", "Como hombre, puedo decir que se pueden tener amigas mujeres sin atracción sexual", "El peor consejo de todos" y "La comparación del pollito es tan absurda como algo que diría Homero Simpson. Parece un consejo de un Simpson", entre otros.