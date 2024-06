Los estrenos más importantes de junio en Max

"House of The Dragon" es la serie más esperada en la plataforma Max. ( FUENTE EXTERNA )

Los estrenos en Max para junio de 2024 traen una variedad de contenido fresco para los suscriptores. El regreso más esperado es el de "House of The Dragon", el spin-off de "Game of Thrones", que inicia su segunda temporada.

La primera entrega de "House of The Dragon" fue un éxito rotundo en 2022, asegurando una segunda temporada. El estreno de la segunda temporada está programado para el 17 de junio, con episodios semanales hasta completar los 8, dos menos que la primera temporada.

Además del regreso de "House of The Dragon", la lista de estrenos incluye una amplia gama de películas, series y documentales. Desde el drama hasta la comedia y la acción, hay algo para todos los gustos.

Entre los destacados se encuentran "50/50", "Los novios de América" y "Atraco americano", disponibles desde el 1 de junio. También se estrenarán nuevas temporadas de series como "Trixie Motel" y "Total Drama Island".

El contenido se irá lanzando a lo largo del mes, con fechas de estreno distribuidas hasta finales de junio. Los suscriptores de Max pueden esperar un mes lleno de emocionantes opciones para ver y disfrutar. ¡Prepárate para sumergirte en el entretenimiento de junio en Max!