Evangeline Lilly, estrella de Marvel, se retira de la actuación a los 44 años

Para muchos actores, alcanzar la cima en Hollywood y participar en producciones históricas es un sueño hecho realidad. Sin embargo, llega un momento en que algunos prefieren alejarse del mundo del espectáculo. Este es el caso de Evangeline Lilly, quien ha anunciado su retiro a través de un emotivo video en su cuenta de Instagram.

En la publicación, Lilly compartió un video de 2006 en el que hablaba de sus sueños para el futuro, reafirmando su deseo de retirarse para enfocarse en su familia y en labores humanitarias. "Hoy me siento plena y agradecida por mis bendiciones", escribió la actriz, añadiendo que aunque el camino de la fama y la riqueza puede ser tentador, ha encontrado satisfacción en su verdadero propósito.

La noticia ha tomado por sorpresa a sus seguidores, quienes le han expresado su apoyo. Lilly, que estudió Relaciones Internacionales en la Universidad de British Columbia, ha dedicado gran parte de su tiempo a trabajar con organizaciones humanitarias. Su carrera en la actuación comenzó de manera inesperada, cuando un agente la descubrió mientras ella trabajaba como misionera.

Evangeline Lilly deja el cine y la televisión

"Estoy llena de alegría y satisfacción al vivir mi misión. Alejarme de la elección obvia puede dar miedo, pero encontrar tu verdadero propósito reemplaza el miedo con satisfacción", compartió Lilly en su comunicado. También mencionó la posibilidad de un eventual regreso a Hollywood, pero por ahora, su enfoque está en otros aspectos de su vida.

Lilly inició su carrera en comerciales y pronto obtuvo un papel en la serie "Smallville". Su salto a la fama ocurrió en 2004 con "Lost", una de las series más aclamadas de la televisión. Además de interpretar a Kate Austen, Lilly trabajó junto a Hugh Jackman en "Real Steel" en 2011 y encarnó a Tauriel en la trilogía de "El Hobbit".

En 2015, se unió al Universo Cinematográfico de Marvel como Hope van Dyne en "Ant-Man", papel que repitió en "Ant-Man and The Wasp" y en "Avengers: Endgame". En 2023, volvió a interpretar a Hope en "Ant-Man and The Wasp: Quantumania".

Aunque Lilly se convirtió en una figura destacada de Marvel, inicialmente mostró resistencia hacia las películas de superhéroes. Después de rechazar un papel en "X-Men", finalmente aceptó formar parte del MCU, reconociendo que estaban haciendo algo "muy diferente y genial".