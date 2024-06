Más de 60 personajes de Marvel regresan en Avengers 5

Se ha revelado el plan para la próxima película de los Avengers, donde podríamos ver el regreso de numerosos personajes. El Universo Cinematográfico de Marvel está preparando su único estreno del año, "Deadpool & Wolverine". Tras un 2023 lleno de decepciones, el estudio comienza a planear su futuro y hay noticias emocionantes para los fans. Se ha confirmado que en la próxima película de los Avengers veremos a más de 60 personajes. ¿Quiénes volverán?

Los próximos pasos de la saga son un gran misterio para los seguidores, ya que el MCU cuenta con una creciente cantidad de personajes cuyo destino es incierto. A esto se suma la salida de Jonathan Majors, condenado por violencia de género, quien no volverá a interpretar a Kang El Conquistador.

Recientemente, se han revelado los primeros detalles de lo que será Avengers 5. Originalmente titulada "The Kang Dynasty", la película ha cambiado de nombre. Según Deadline, Shawn Levy es la principal opción para dirigir el filme y ya está en conversaciones iniciales con Marvel Studios. Además, ha recibido el guion de Michael Waldron.

Además de la noticia sobre el director, se ha revelado que Marvel Studios planea reunir a más de 60 personajes en Avengers 5. Entre los actores que podrían regresar se encuentran Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Simu Liu y Karen Gillan, entre otros.

Deadline también menciona que Avengers 5 será una película de conjunto, con varios personajes liderando el equipo. Todavía no se sabe si Robert Downey Jr. y Chris Evans volverán como Iron Man y Capitán América, aunque los fans esperan ansiosamente una reunión épica.

En los últimos días, se ha informado que Robert Downey Jr. está dispuesto a regresar al MCU como Iron Man. En una conversación con Jodie Foster para la sección "Actors on Actors" de Variety, comentó sobre su personaje: "Está profundamente en mi ADN. Probablemente, el personaje más parecido a mí que he interpretado, aunque es mucho más genial que yo. Me he vuelto sorprendentemente abierto a la idea".