Confirman renovación de House of the Dragon para una 3 temporada

HBO confirmó la renovación de House of the Dragon. Se oficializó la tercera temporada de la serie basada en la novela Fire & Blood de George R.R. Martin.

La renovación de House of the Dragon se confirmó antes del estreno de la segunda temporada, algo similar a lo que hizo The Boys.

"George, Ryan y el resto de nuestros increíbles productores ejecutivos, elenco y equipo han alcanzado nuevas alturas con la fenomenal segunda temporada", dijo Francesca Orsi, vicepresidenta de programación de HBO y líder de series dramáticas y películas de HBO.

"Estamos asombrados por el esfuerzo monumental que todo el equipo ha puesto en la creación de una espectacular segunda temporada, con un alcance y escala que solo es rivalizado por su corazón", agregó Orsi.

"No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar nuevamente en una tercera temporada", completó Orsi.

"Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil entre los Consejos Verde y Negro luchando por el Rey Aegon y la Reina Rhaenyra respectivamente. Cada lado cree que le corresponde el Trono de Hierro, en los trailers Verde y Negro se reflejan estas dos perspectivas en mitades separadas, pero que complementan la misma historia.

Ahora "Decide tu bando" dentro de la Casa Targaryen mientras el reino se fractura en esta segunda temporada", señala la sinopsis de la segunda temporada.