Ricchi a tutti i costi: la película italiana más vista en Netflix

La película italiana Ricchi a tutti i costi se ha convertido en un éxito mundial en Netflix, siendo la más vista de Italia en la plataforma. Lanzada como secuela de una producción de 2022, ha capturado la atención de audiencias en todo el mundo.

Aunque tardó un poco en despegar, en solo 8 días desde su estreno, esta cinta italiana ha logrado colocarse entre las producciones más vistas a nivel global. Según FlixPatrol, Ricchi a tutti i costi (La herencia tiene un precio) ha superado a títulos como Colors of Evil: Red y Jack Reacher: Never Go Back, aunque aún se encuentra detrás de películas como Safe House, Four Brothers y Under Paris.

La trama de la herencia tiene un precio

La historia continúa las aventuras de los Delle Fave, presentadas inicialmente en La familia tiene un precio. En esta ocasión, la familia viaja a Menorca para proteger la herencia de la abuela de un astuto estafador que pretende casarse con ella para después llevarla a otro continente y posiblemente acabar con su vida.

La sinopsis de Netflix describe: "Anna lleva a su esposo e hijos a una misión disparatada para salvar a su madre con un plan extremo: ¡Matar al novio antes de la boda! Entre disputas, resentimientos del pasado y situaciones al borde de la tragedia, estos asesinos improvisados descubrirán que la familia es el tesoro más valioso."

Reparto estelar

El elenco de Ricchi a tutti i costi incluye a:

Christian De Sica como Carlo: conocido por The Tourist, Faccione, Il Conte Max, Il Figlio Piu Piccolo

Angela Finocchiaro como Anna: con papeles en Il Muro di Gomma, Mi Hermano es Hijo Único, La Bestia en el Corazón

Dharma Mangia Woods como Alessandra: vista en Amor a Toda Costa, Catene, Quando, Tommaso

Claudio Colica como Emilio: de Vegan Chronicles, Usciamo, Maschile Plurale

Antonio Bruschetta como Nunzio: famoso por Visioni Private, A Roma con Amor, Boris, Nessuno

Fioretta Mari como Giuliana: conocida por L´aquilone di Claudio, El Gran Caracol, Desmadre Familiar

Fernando Albizu como Luis: de El Buen Patrón, Aprieta Pero Raramente Ahoga, El Laberinto del Fauno

Irma Carolina di Monte como Patricia: vista en Distretto di Polizia, L´alligatore, They Call It Love

Teresa Piergentili como Marzia: conocida por Don Matteo, Un Inverno Freddo Freddo

Darko Peric como Bojan: famoso por La Casa de Papel, Kofer, Un Día Perfecto

Dirección y Producción

La dirección de esta exitosa secuela estuvo a cargo de Giovanni Bognetti, quien también ha dirigido otras comedias italianas como I Babysitter, Il Mammone, 10 Días sin Mamá y Te Presento a Sofía.

Con su intrigante trama y un elenco estelar, Ricchi a tutti i costi ha demostrado ser un éxito rotundo en Netflix, consolidando su lugar como una de las películas italianas más vistas en la plataforma. Si aún no la has visto, es el momento perfecto para sumergirte en esta divertida y emocionante aventura familiar.