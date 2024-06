The Boys llega a su final: la quinta temporada será la última en Prime Video

En vísperas del estreno de la cuarta temporada de The Boys, se confirmó que la serie llegará a su fin con la quinta entrega. Basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, esta producción finalizará después de una carrera exitosa.

La renovación para la quinta temporada sorprendió a los fans, ya que se anunció antes del lanzamiento de la cuarta temporada, que comenzaba el pasado 13 de junio. El showrunner Eric Kripke expresó: "El elenco y el equipo estamos profundamente agradecidos con Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios por permitirnos contar esta historia una temporada más".

Hace poco, Kripke confirmó a través de su perfil oficial en Twitter/X que The Boys concluirá con la quinta temporada. En su mensaje, acompañado por una captura de la última página del episodio final, escribió: "¡Nos vemos en nuestra última temporada, motherfuckers!".

La quinta temporada marcará el final de The Boys

Kripke aprovechó la semana del estreno de la cuarta temporada para anunciar: "¡La temporada 5 será la temporada final!". Continuó diciendo: "Siempre fue mi plan, pero tenía que ser cuidadoso hasta obtener el visto bueno final de Vought. Estoy emocionado de llevar la historia a un clímax sangriento, épico y mojado. Vean la temporada 4 en 2 días, ¡porque el final ha comenzado!".

Las señales de que la quinta temporada sería la última ya estaban presentes desde la confirmación de su renovación antes de iniciar la gira de prensa para la cuarta parte. Kripke había mencionado que necesitaba al menos cinco temporadas para contar la historia completa, y finalmente lo ha logrado con el apoyo de Prime Video.

Reflexiones del showrunner Eric Kripke

Kripke expresó: "The Boys podría ser el mejor trabajo que jamás tendré. ¿Qué otro programa me permite escribir sobre política, capitalismo, familia y genitales explosivos, aunque no en ese orden?". En su declaración añadió: "Mi único problema es que, como este año promete estar libre de conflictos o desinformación, no estamos seguros de qué escribir".

¿De qué tratará la cuarta temporada de The Boys?

En esta temporada, Victoria Neuman se acerca a la Oficina Presidencial y Homelander incrementa su poder. Butcher enfrenta la pérdida del hijo de Becca y su posición en The Boys. Con mayores desafíos, el equipo deberá unirse para salvar al mundo antes de que sea demasiado tarde.