Quién fue la inspiración para Riley de Intensamente

Tras el lanzamiento exitoso de "Intensamente 2", la continuación de la historia de Riley desde su infancia hasta la adolescencia, han surgido nuevas interrogantes sobre quién inspiró a este icónico personaje en las películas "Intensamente" y su secuela de 2015.

Las películas animadas ofrecen una perspectiva única sobre cómo nuestras emociones interactúan para dar forma a nuestros recuerdos y experiencias. Si aún no las has visto, "Emociones" está disponible en Disney++, mientras que su secuela sigue en cines con un próximo estreno en plataformas de streaming.

El elenco de personajes emocionales de Riley, liderado por Alegría, Tristeza, Miedo, Desagrado y Furia, ahora incluye a Ansiedad, Envidia, Vergüenza, Nostalgia y Aburrimiento, emociones que resuenan particularmente en la vida de cualquier adolescente. Pero, ¿qué emoción específica inspiró estas películas?

Según revelaciones recientes, el personaje central de las películas, Riley, está basado en una niña real. Peter Docter, director de Pixar, compartió con The Washington Post que encontró la inspiración para las emociones representadas en las películas al observar los cambios de ánimo de su hija Elie, cuando tenía 11 años. Elie podía pasar rápidamente de la alegría al silencio más profundo, proporcionando un rico terreno para explorar emociones complejas en la pantalla.

Docter también reveló a "Vulture" que el personaje de Bing Bong, el entrañable amigo imaginario de Riley, fue en realidad inspirado por su propio amigo imaginario de la infancia: "Un pequeño elefante que conducía un pequeño coche. Me imaginaba cómo daría vueltas en él. Era solo una forma de pasar el tiempo. Sabía que no era real, pero me divertía imaginarlo".

Este trasfondo personal y emocional añade una capa de profundidad a las películas "Emociones", mostrando cómo las experiencias personales pueden alimentar narrativas universalmente conmovedoras sobre el crecimiento, la amistad y la complejidad de la mente humana.

La historia revela cómo las experiencias personales de los creadores pueden transformarse en historias que resuenan con audiencias de todas las edades. La vida real de Riley, modelada a partir de la hija del director, y los detalles íntimos como el amigo imaginario de Docter, son testimonios del poder duradero de la imaginación y la emoción en el cine animado contemporáneo.