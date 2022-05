Kim Kardashian reveló dónde estaba cuando se enteró el resultado del examen de derecho

En uno de los últimos episodios del nuevo reality The Kardashians, los fanáticos de Kim han podido ver cuál fue el particular lugar en el cuál la empresaria recibió el resultado de lo que fue su prueba de barra para bebés. La magnate estaba en su cuarto intento, y de no haber aprobado, no habría podido continuar llevando la carrera de derecho.

Durante el confesionario, Kim Kardashian reveló que estaba en una cena en Red Lobster cuando llegaron los resultados de su prueba de barra para bebés. La empresaria ha recordado que se retiró a la privacidad de su propio automóvil para ver los puntajes junto a pocos seres queridos.

Allí, reveló que parecía algo irreal haber pasado tras tantos errores. Luego, la empresaria hizo una videollamada con Chuck Shonholtz, su profesor, y le explicó por qué estaba sentada en un estacionamiento de Red Lobster para ver su puntaje. La magnate contó que North West había ganado su primer juego de baloncesto, y por ello habían decidido ir a celebrar a aquel lugar.