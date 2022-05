Facebook le recomendó seguir al asesino de su hijo

Danielle Simpson vivió una situación muy desagradable y desgarradora. Es que Facebook, que habitualmente te sugiere personas para ponerte en contacto, le sugirió seguir al asesino de su hijo.

Se trata de Sherwain Smith, sentenciado por el asesinato de Troy, el bebé de Danielle, que en 2006 fue lanzado a un arroyo cerca de su casa en Smethwick, West Midlandsque.

“Me congelé, no podía creerlo. Cuando lo vi me volví loca, para ser honesta. Realmente no puedo creer que se permita que esto suceda. He denunciado la cuenta de Facebook, pero no te contestan. No puedes hacer algo así y esperar vivir una vida normal”, expresó Danielle Simpson en una entrevisa con Daily Mail.

“Él está en Facebook y es un asesino de bebés. Debe salir a la luz que él es Sherwain Smith y que mató a mi bebé”, agregó Simpson. El Servicio de Libertad Condicional confirmó que la cuenta es legítima y que el hombre se encuentra en libertad condicional, puesto que nunca se comprobó cómo murió el niño.