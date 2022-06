Ahsoka llega en 2023

Ahsoka es uno de los proyectos más ambiciosos de Lucasfilm y Star Wars para el futuro. El personaje que nació en la serie animada Clone Wars, que continuó en Rebels y que apareció en live-action en The Mandalorian y The Book of Boba Fett tendrá su propia serie y llegará en 2023.

Fue la propia Rosario Dawson, la actriz que personifica a la versión live-action de Ahsoka Tano, la que apareció en un video confirmando que ya estaban rodando la serie y que llegará en algún momento de 2023.

Ahsoka es un personaje fundamental en esta expansión del universo de Star Wars, al tratarse de la aprendiz de Anakin Skywalker. Dave Filoni, su creador, adelantó lo emocionado que está por mostrar cómo continua la historia de su personaje predilecto tras su paso por las series animadas.

La serie también podría traer a Hayden Christensen, actor que volverá como Anakin Skywalker y Darth Vader en Obi-Wan Kenobi. Durante la celebration, le preguntaron a Christensen si estaría en esta serie y sólo se limitó a hacer un gesto simpático.

Hayden Christensen cuando se le preguntó si aparecerá en la Serie de #Ahsoka ???? pic.twitter.com/9ejk2VMNoE — La Fragua De Beskar (@LBeskar) May 24, 2022