Britney Spears y Sam Asghari sintieron el apoyo tras perder a su bebé

Desde que Britney Spears y Sam Asghari anunciaron públicamente que ya no se encuentran en la dulce espera, los fans de los mismos no han parado de mandarle mensajes de amor a la pareja. Este apoyo le hizo sentir a la pareja que no se encontraban solos, por lo que el entrenador personal y la princesa del pop agradecieron a sus seguidores por el cariño recibido.

Según dijeron, han sentido el apoyo mucho. La pareja se encuentra tomando las cosas de manera positiva y avanzando con su futuro. Para ellos es un momento muy complicado, pero no se sienten solos. Ambos agradecieron por respetar la privacidad y están decididos a ampliar su familia.

La pareja se ha mostrado muy fuerte y unida, pero no es fácil salir del mal momento de perder un bebé por más que no sea un ser vivo todavía. Ellos se encuentran juntos desde hace mucho tiempo y han sido muy importantes el uno con el otro, por lo que no es de extrañar que vuelvan a intentar tener un bebé juntos en el corto plazo.