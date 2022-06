Cierra un Little Caesars en Texas porque sus empleados no se lavan las manos

Un restaurante Little Caesars de Texas debió cerrar porque no cumplió con los estándares de la última inspección sanitaria, que encontró diferentes plagas y condiciones de poca higiene.

Se trata de un Little Caesars ubicado en la avenida McCart, en Texas, y se reportaron más de 30 faltas entre las que se incluyen insectos, moho y condiciones insalubres. Se encontró moho en contenedores de alimentos, exceso de moscas cerca del área de la cocina, los pisos, paredes y techos no están limpios y que los empleados no se lavan las manos.

“El empleado de alimentos no se lavó las manos, como se requiere, después de participar en actividades que contaminan las manos o antes de ponerse los guantes”, señala el reporte.

El lavado de manos es una de las practicas básicas de seguridad alimentaria que deben de seguir los trabajadores de restaurantes.

“La comida no es segura, no está en buenas condiciones…”, describe otra observación. También se indica que la superficie de contacto con los alimentos no está limpia a la vista o al tacto, y no se limpió antes de su uso o almacenamiento.

En el reporte de la inspección la Little Caesars también se señala que se observó a empleado comiendo en el área de lavado de utensilios y en la mesa de preparación.

El cierre temporal del restaurante de la pizzería sucedió de inmediato, debiendo tomar medidas correctivas inmediatas en todas las infracciones críticas identificadas.