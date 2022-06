Katy Perry reveló que empezó a sentirse madre

Durante su más reciente participación en el podcast Dear Chelsea, Katy Perry habló acerca de la maternidad y sobre cuándo decidió que era el momento adecuado para convertirse en madre. La famosa intérprete explicó que su decisión tuvo algo que ver con un hombre importante en su vida, ya que cuando Orlando Bloom apareció en su camino notó un gran cambio.

Según reveló, la decisión de ser madre fue la mejor que tomó en su vida. La cantante comparte junto a Bloom a Daisy Dove, quien tiene ya casi dos años. Para ella, que contó que no era muy maternal, fue un camino fácil ya que durante su infancia no se sintió muy cómoda. Incluso admitió que pensó que la maternidad no estaba entre sus posibilidades porque se sentía desconectada con la misma.

Pero todo cambió cuando conoció a Orlando, en quien vio a un gran padre con su primer hijo Flynn, quien ahora tiene 11 años. Esto fue algo que definitivamente la influyó, y algo en su interior hizo click y le cambió la perspectiva que tenía. Bloom no solo le trajo deseos de convertirse en madre, sino que también le dio equilibrio a su vida por lo que sus fanáticos se encuentran muy contentos con la pareja.