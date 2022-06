¿Cuál es el día favorito para ser infiel?

Second Love es una red social específica para las personas que buscan ser infieles. Y ahora elaboró un informe en el que concluyó que existe un día favorito para ser infieles y, posiblemente, es el menos pensado para la mayoría.

El día favorito para ser infiel

Según Second Love, el día favorito para cometer una infidelidad es el lunes. Esto tiene que ver con que la mayoría reserva los fines de semana para pasarlos con la familia y el encuentro con la pareja extraoficial se hace más necesario y urgente.

Según las personas infieles, es más sencillo volver tarde a casa los lunes sin levantar sospechas, porque siempre existe el pretexto de la acumulación del trabajo tras los días de descanso.

Sin embargo, lo llamativo es que no siempre son encuentros extraoficiales exclusivamente sexuales. El 35% indicó que en algunas ocasiones prefieren solamente juntarse y charlar en un entorno tranquilo.

“Es verdad que en estos casos no suele establecerse un día fijo para concretar las citas, sino que se va acomodando de acuerdo a otros compromisos, pero muchos de los usuarios manifestaron que los primeros días de la semana se sienten más seguros de que no van a ser descubiertos ya que están inmersos en su rutina diaria y pueden excusarse de mejor manera”, aseguró Matías Lamouret, vocero de Second Love.