Selena Gomez debuta su nuevo look

Selena Gomez debutó con su nuevo estilo de peinado hasta la cintura y sus fans enloquecieron. La estrella presentó su nuevo cabello con mechas balayage y flequillo a través de TikToks, que incluyeron un sketch con un fragmento de sonido y un tutorial de maquillaje.

Las estilistas detrás del nuevo look de Gomez, que son parte del equipo del estudio de peluquería Nine Zero One, han compartido un vistazo del detrás de escena en su cuenta de Instagram. Riawna Capri y Nikki Lee quitar el peinado bob, agregando extensiones de color marrón claro para lograr el aspecto degradado y recortaron su flequillo.

La estrella ha dejado a todos con la boca abierta, luciendo su nuevo estilo que resalta claramente su rostro tallado a mano. Los fanáticos quedaron encantados y esperan que no toque este estilo por mucho tiempo.