Kanye West refleja la batalla legal por su hijos en su nueva canción

Kanye West se ha vuelto a quejar de la batalla de custodia de los cuatro hijos que comparte con su ahora ex esposa Kim Mardashian en lo que es su nueva canción, que lanzó junto al difunto rapero XXXTentacion. El artista ha estrenado True Love y, en el mismo, ha expresado cómo se siente al respecto de la relación que tiene actualmente con North, Saint, Chicago y Psalm.

En el último episodio de The Kardashians, Kim no se mostró muy emocionada acerca de escuchar sobre la nueva música del rapero. Y aunque no está claro exactamente a qué canción se refería Kardashian en el último reality de Hulu, al escuchar sobre la nueva canción de su ex marido dijo sarcásticamente que era “Muy elegante”.

Cabe recordar que en enero, el rapero lanzó Eazy, en dónde no solo se metía con los métodos de crianza de la modelo, sino también con Pete Davidson, su nueva pareja.

En dicha canción, West hizo referencia a su divorcio en curso con Kardashian, sus cuatro hijos y Davidson. Por lo que no es de extrañar que las próximas piezas artísticas del mismo tengan muchas letras referidas a este momento de conflicto que vive el rapero.