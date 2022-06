Todos los fans de Marvel esperan este evento de Disney

La convención D23 2022 de Disney es uno de los eventos más esperados por los fanáticos de Marvel y Star Wars. Es que en este evento, tanto Marvel como Lucasfilm suelen anunciar novedades importantes de sus siguientes proyectos.

La convención D23 2022 se celebrará en Anaheim, California, y será el 10 de septiembre. Como todos los años, contará con la participación de cineastas, actores, actrices, equipos de producción y estrellas de Disney, por lo que siempre se esperan novedades del Universo Cinematográfico de Marvel y de la franquicia Star Wars.

Este panel de Marvel de la D23 llegará justo a medio camino de She-Hulk en Disney +, pero podría mostrar adelantos o mayores novedades de proyectos ya anunciados como Black Panther: Wakanda Forever, Guardians of the Galaxy vol.3, Ant-Man & The Wasp: Quantumania o la segunda temporada de What If...?

Sin embargo, también podría ser la primera oportunidad de ver un vistazo a los nuevos proyectos de Marvel como Fantastic Four o Blade.