Cardi B quiere expresar sus opiniones políticas

Cardi B es una de las personalidades más destacadas del ambiente y fue elegida para la nueva temporada del programa de entrevistas de Netflix "My Next Guest Needs no Introduction", conducido por David Letterman. En este, dio una entrevista muy reveladora en la cuál la rapera habló sobre la responsabilidad que siente de hablar públicamente acerca de sus opiniones políticas.

La popular y controversial rapera dijo que no pone muchas cosas políticas en su música, pero usa sus plataformas de redes para hacerlo. Lo hace porque mucha gente está pendiente de las redes y siente que ahí genera más impacto. La intérprete reveló de dónde sale la inspiración para hablar de política y sorprendió a todos.

“Soy una chica del barrio, y soy de El Bronx. Muchas personas se relacionan conmigo y me siguen porque quieren ver cómo me visto, quieren ver mi estilo de vida y siento que tengo una responsabilidad de compartir lo que pienso con ellos.”, expresó Cardi B.