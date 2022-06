La esposa de Bruce Wilis revela detalles sobre el cuidado de su marido

En una emotiva publicación compartida en sus historias de Instagram, Emma Heming Willis citó a la fundación The Womens Alzheimers y compartió una emotiva frase que conmovió a todos con sus palabras que citaban: “Alguien me dijo no hace mucho que cuando cuidas demasiado a alguien, terminas sin cuidarte a ti mismo”.

Herming compartió la publicación en sus historias y escribió que poner las necesidades de todos por encima de las suyas, nadie gana. Pero que si lo hace con las personas que ama y adora. Haciendo alusión al reconocido actor, que ha sido diagnosticado con la complicada enfermedad hace poco.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/06/17/texto-aplicación-chat-o-mensaje-de-texto-3013554c.png

En una de sus más recientes entrevistas, la esposa de Willis expresó que le cuesta hacer tiempo para el cuidado personal suyo todos los días. Ya que pone las necesidades de su familia por encima de las suyas, descubriendo que esa cantidad de cuidado por los demás en su hogar la afecta mentalmentende y no le sirve ni a la familia ni a ella.